Redfall: Keine Updates mehr, DLC-Rückerstattung möglich

Heute hat Microsoft intern die Schließung von Arkane Austin und weiteren Xbox Game Studios verkündet.

Mit der Schließung fallen auch und künftige Updates und DLCs für Redfall weg. Dementsprechend werden auch nicht die beiden Charaktere aus dem Helden Pass geliefert.

Wer sich das Helden Pass-Upgrade gekauft hat oder die Redfall Bite Back Edition, erhält aber eine entsprechende Rückerstattung.

Redfall wird weiterhin in seiner jetzigen Form für Xbox und PC online spielbar bleiben.

Signup here https://t.co/1Pr9vfnn4K to receive details on how eligible players can receive this credit. pic.twitter.com/FFXiYEXgrM

— Redfall (@playRedfall) May 7, 2024