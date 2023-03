Redfall: Online-Zwang für Einzelspieler soll entfernt werden

Harvey Smith, der Direktor von Redfall bei Arkane Studios, hat bekannt gegeben, dass man bereits daran arbeitet, den Online-Zwang für den Einzelspieler von Redfall wieder zu entfernen.

Erst vergangenen Monat kam durch einen Eintrag im offiziellen FAQ zum Spiel die Information zum Vorschein, dass Spieler Redfall zwar ohne Xbox Gold-Abonnement allein spielen können, aber trotzdem online sein müssen, um dies zu tun. Daraufhin hagelte es Kritik von Xbox-Fans weltweit.

Jetzt hat Harvey Smith bestätigt, dass man an einer Entfernung des Online-Zwangs für den Einzelspieler arbeitet.

Smith äußerte: „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Entwickler darauf reagieren können, richtig?“

„Sie könnten sagen: ‚Oh, mein Gott, du bist immer online. Wenn du auf Steam bist und es ist nicht online, flippst du aus. Wenn du deine Xbox benutzt und nicht den neuesten Patch bekommst oder nicht sehen kannst, was deine Freunde machen, flippst du aus. Man will immer online sein!‘ Aber ich denke, dass diese Reaktion nicht sehr einfühlsam ist.“

„Es gibt Leute, die in Gegenden leben, in denen es Stromausfälle gibt, oder deren Breitbandverbindung bescheiden ist, oder die mit ihren Familienmitgliedern konkurrieren, weil ihre Mutter einen Film streamt oder ihr Bruder ein anderes Gerät benutzt. Ich denke also, das ist eine berechtigte Kritik.“

„Wir nehmen es mit viel Einfühlungsvermögen“, sagte Smith. „Wir hören zu. Und wir haben bereits mit der Arbeit begonnen, um dieses Problem in Zukunft anzugehen. Wir müssen einige Dinge tun, wie z.B. eure Spielstände verschlüsseln und eine Menge an der Benutzeroberfläche arbeiten, um das zu unterstützen. Wir prüfen also – ich darf nichts versprechen – aber wir prüfen und arbeiten aktiv daran, das in Zukunft zu beheben.“