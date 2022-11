Redfall: Spekulationen um mögliche Beta

Autor:, in / Redfall

Bis Redfall im kommenden Jahr für Xbox Series X|S, PC und via Game Pass erscheint, wird es noch eine ganze Weile dauern. Doch vielleicht müssen Fans gar nicht so lange warten, um mit Freunden in der gleichnamigen Stadt die Straßen von Blutsaugern zu säubern.

Aktuell wird nämlich darüber diskutiert, ob es eine Beta zu Redfall geben wird. Grund für die Spekulation ist eine Vertraulichkeitsvereinbarung (EULA) für eine Beta, die auf Steam entdeckt wurde.

In der Vereinbarung des Publishers Bethesda wird zwar weder Arkane als Studio noch Redfall als Spiel genannt. Der Link zur EULA enthält aber die Steam-Produktnummer (1294810), die eindeutig zum Spiel Redfall gehört.