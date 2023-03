Redfall: Streichung der PlayStation 5-Version fast wie ein Segen

Autor:, in / Redfall

Pläne für eine PlayStation 5-Version von Redfall wurden nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft auf Eis gelegt, was man bei Arkane Studios begrüßte.

Wir haben euch heute schon unsere ersten Eindrücke zu Redfall präsentiert und euch auch einige Gameplay-Szenen in einem Video aus Berlin mitgebracht. IGN-Frankreich hatte ebenfalls die Möglichkeit Redfall zu spielen und die Entwickler zum Interview gebeten.

Dabei kam heraus, dass Redfall für PlayStation 5 in Planung war. Dann wurde aber bekannterweise Bethesda von Microsoft übernommen und Redfall wurde für die PlayStation 5 eingestellt.

Es sollte niemanden verwundern, dass eine PS5-Version von Redfall in Planung war, da die Entwicklung einige Jahre vor der Übernahme von Microsoft begonnen hatte. Redfall war also ursprünglich auch für PlayStation 5 angedacht, wurde dann aber gestrichen, wie Arkane-Direktor Harvey Smith bestätigt, was für ihn fast wie ein Segen war, wie IGN berichtet.

Smith sagte: „Wir wurden von Microsoft aufgekauft und es war eine Veränderung – mit großem C. Sie kamen und wir sagten: ‚Keine PlayStation 5, wir konzentrieren uns nur noch auf Xbox, PC und den Game Pass‘.“ „Es ist keine große Sache, es ist sogar eine gute Entscheidung, denke ich. [Es hilft] den Game Pass zu unterstützen und eine Plattform weniger zu haben, um die man sich kümmern muss, eine Komplexität weniger..“