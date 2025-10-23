RedLynx: Zukunft des Ubisoft-Studios steht auf dem Prüfstand

Ubisoft RedLynx, bekannt für die Trials-Reihe, steht vor einer umfassenden Umstrukturierung. Nach aktuellen Informationen hat das finnische Studio einen offiziellen Restrukturierungsvorschlag erhalten, der tiefgreifende Veränderungen vorsieht. Im Zuge dieser Maßnahme könnten bis zu 60 Arbeitsplätze betroffen sein.

Ziel der geplanten Neuausrichtung ist es, RedLynx künftig stärker auf den Mobile-Markt zu konzentrieren. Das Studio, das bisher als plattformübergreifender Entwickler tätig war und Titel für Konsolen und PC produzierte, soll sich damit vollständig auf die Entwicklung mobiler Spiele fokussieren. Ubisoft begründet diesen Schritt mit einer strategischen Anpassung an aktuelle Marktbedingungen und der wachsenden Bedeutung des Mobile-Gaming-Sektors innerhalb des Konzerns.

Die Vorschläge befinden sich derzeit noch in der Prüfungsphase, und Ubisoft hat betont, dass der Prozess in Abstimmung mit den betroffenen Mitarbeitern und lokalen Arbeitnehmervertretungen erfolgen soll.

Konkrete Entscheidungen stehen bislang aus, doch der Schritt markiert einen deutlichen Wandel in der Ausrichtung des traditionsreichen Studios, das seit 2011 Teil von Ubisoft ist.