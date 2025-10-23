RedLynx: Zukunft des Ubisoft-Studios steht auf dem Prüfstand

Ubisoft RedLynx, bekannt für die Trials-Reihe, steht vor einer umfassenden Umstrukturierung. Nach aktuellen Informationen hat das finnische Studio einen offiziellen Restrukturierungsvorschlag erhalten, der tiefgreifende Veränderungen vorsieht. Im Zuge dieser Maßnahme könnten bis zu 60 Arbeitsplätze betroffen sein.
Ziel der geplanten Neuausrichtung ist es, RedLynx künftig stärker auf den Mobile-Markt zu konzentrieren. Das Studio, das bisher als plattformübergreifender Entwickler tätig war und Titel für Konsolen und PC produzierte, soll sich damit vollständig auf die Entwicklung mobiler Spiele fokussieren. Ubisoft begründet diesen Schritt mit einer strategischen Anpassung an aktuelle Marktbedingungen und der wachsenden Bedeutung des Mobile-Gaming-Sektors innerhalb des Konzerns.
Die Vorschläge befinden sich derzeit noch in der Prüfungsphase, und Ubisoft hat betont, dass der Prozess in Abstimmung mit den betroffenen Mitarbeitern und lokalen Arbeitnehmervertretungen erfolgen soll.
Konkrete Entscheidungen stehen bislang aus, doch der Schritt markiert einen deutlichen Wandel in der Ausrichtung des traditionsreichen Studios, das seit 2011 Teil von Ubisoft ist.
Die schaffen sich echt selber ab.
Abschaffen tun sie sich nicht. Sie scheinen das ganze Unternehmen zu restrukturieren. Gerade liest sich das so, als würden sie einige Fehlwüchse beseitigen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ganze Studios noch an Entscheidungsgewalt verlieren und nur noch verkleinert als Hilfsprogrammierer arbeiten werden.
Das beste Beispiel war die News, dass Marc-Alexis Côté das Unternehmen verlässt. Sein Statement dazu lässt eigentlich keine andere Interpretation zu, als wäre er gegangen worden. Er war verantwortlich für Shadows und das Spiel war kein Erfolg für Ubisoft. Das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenz in gewinnorientierten Unternehmen.
Spannend ist vor allem,
– was an Unternehmensstruktur über bleibt?
– welche Rolle Tencent ohne Stimmrechte übernimmt?
– was all das für ihre Spielausrichtung bedeutet?
Ja Ubisoft wie auch Microsoft räumen derzeit auf. Côté wurde nicht gegangen, er hätte in die neue Firma überwechseln sollen, was er aber nicht wollte, da die Visionen eine andere sind, da er dann im HQ keinen Job mehr gehabt hätte war er komplett raus. „das neue Unternehmen muss sich an meine Vorstellungen richten“ lose wiedergegeben klingt natürlich auch als ob er nicht ganz zufrieden war.
Shadows war/ist durchaus ein Erfolg, ein Flop ist es auf alle Fälle nicht, die Zahlen sind grün. Vielleicht nicht so grün wie erhofft, aber wenn es noch ein bisschen gepusht wird mit DLCs, extra zeugs, wie auch vorgesehen dürfte es am Ende ungefähr mit Vahalla gleich sein (Vahalla das erfolgreichste Spiel von Ubisoft).
Den Rest wissen wir auch noch nicht. Tencent hat nur eine Beraterposition, Stimmrecht werden sie wahrscheinlich über Geld und Aktienanteile ausüben. Spielausrichtung, es soll mehr auf den asiatischen Markt ausgerichtet werden, was immer das heißt. Die Firma ist ja auch gerade erst offiziell gegründet worden, noch nicht mal 1-2 Monate alt.
Das ist ein klassisches Vorgehen. Man bietet dem Personal einen neuen Job mit weniger Befugnissen und weniger Gehalt an. Die Vision gefällt dann nicht und sie geht von sich aus.
Und dass die Umsätze zu Shadows abzüglich von Herstellung und Marketing für den grünen Bereich ausreichen, müsste erstmal jemand belegen. Das Spiel soll über 200 Millionen verschlungen haben. Der Aktienkurs hat eine ziemlich eindeutige Sprache gesprochen.
Von denen war Trials HD auf der 360. Eigentlich ein ganz spaßiges Spiel, aber kein Wunder, dass das irgendwann auf den mobilen Plattformen gelandet ist. Technisch ist das nicht so anspruchsvoll. Wobei das sicher auch mit einer Open World genial gewesen wäre.
Oh Bein, die Trials-Reihe fand ich super 😢
Wenn man sich anschaut wie die Reihe eine Talfahrt gemacht hat ist es kaum verwunderlich. Irgendwann gingen ihnen die Ideen aus, die Spielstuktur wurde verändert, teilweise musste man Jahre auf den klassischen MP warten… Selbst schuld.
Oh man… Ich bin riesiger Trials Fan und warte schon seit Ewigkeiten auf einen neuen Teil. Das war jetzt nicht die Neuigkeit, die ich lesen wollte.
Ich hab die beiden auf der E3 kennenlernen dürfen, als sie das erste Trials auf dem Xbox Booth vorgestellt haben und seitdem sozusagen begleitet. Habe hin und wieder immer noch Kontakt. Und wünsche allen nur das Beste!
Saugeil! Beim nächsten Kontakt bitte bitte mal nachfragen, ob da jemals wieder ein Trials angedacht ist. Danke schön! 😅
Kenne die Trials Reihe nicht, aber die Ausrichtung auf Mobile ist jetzt nichts, was ich persönlich befürworten würde.
Trials hb ich wirklich früher sehr gerne gespielt 😲.