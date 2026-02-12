Reforj: Pre‑Alpha-Test für Xbox Insider läuft

Das voxelbasierte Survival‑Sandbox Reforj ist jetzt für Xbox Insider in Form eines Pre‑Alpha-Tests spielbar.

Entwickler 4J Studio lädt aktuell alle Xbox Insider auf Xbox Series X und Xbox Series S zum neuen Playtest von Reforj ein. Die Teilnahme ist sofort möglich, allerdings stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung, weshalb der Zugang nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben wird.

Das Team möchte frühe Eindrücke sammeln und die Entwicklung des Projekts gemeinsam mit der Community vorantreiben.

Hinter Reforj steht 4J Studios, das schottische Team, das Minecraft auf die Konsolen brachte und für einige der bekanntesten Inhalte des Spiels verantwortlich war. Mit Reforj entsteht ein community‑fokussiertes Pre‑Alpha‑Projekt, das derzeit exklusiv über das Xbox Insider‑Programm verfügbar ist.

Die Spieler erwartet eine offene, voxelbasierte Survival‑Sandbox, in der sie exotische, prozedural generierte Biome erkunden, Siedlungen mit erweiterten Baumöglichkeiten errichten und die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation entdecken, die sich über mehrere Welten erstreckt.

Reforj soll die Teilnehmer als Expansion Pioneers aktiv in die zukünftige Entwicklung einbinden.

Um am Playtest teilzunehmen, müssen Spieler sich auf ihrer Xbox Series X|S anmelden und die Xbox Insider Hub App starten. Dort lässt sich Reforj im Bereich Previews auswählen, worauf die Registrierung erfolgt und der Zugang zur Installation der Pre‑Alpha freigeschaltet wird.

Der Test ist ausschließlich auf diesen Konsolen verfügbar und bleibt in seiner Teilnehmerzahl begrenzt.