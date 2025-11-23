Relic Hunters Legend: Rasantes Early-Gameplay im neuen Video

Schaut euch in einem neuen Video die ersten Minuten Gameplay aus Relic Hunters Legend auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck zum Looter-Shooter RPG.

Mit Relic Hunters Legend bekommt ihr einen schnellen, farbenfrohen und spaßorientierten Action-Mix, der schon zu Beginn keinerlei Zeit verliert.

In einem neuen Gameplay-Video seht ihr die ersten Missionen und erlebt, wie das dynamische Gunplay funktioniert. Die Kämpfe sind schnell und der Loot fällt lohnenswert aus.

Ihr bekommt einen ersten Überblick über die Charakterfähigkeiten, das Zusammenspiel der Klassen und die Art, wie euch das Spiel an die grundlegenden Mechaniken heranführt.

Wenn ihr wissen wollt, ob der Titel euer Tempo trifft und euch vom Einstieg her abholt, verschafft euch das Video einen authentischen Eindruck davon, wie sich Relic Hunters Legend in den ersten Minuten spielt.

