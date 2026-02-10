Reloadian: Koop‑Roguelike mit Bossfights, Builds und Cross‑Play

Der neue Gameplay‑Trailer zu Reloadian liefert pure Action: schnelle Plattform‑Passagen, zufallsgenerierte Runs, Koop über alle Plattformen und erste Einblicke in kommende PvP‑Modi.

Reloadian positioniert sich mit seinem neuen Gameplay‑Trailer als eines der dynamischsten Roguelike‑Action‑Projekte der kommenden Monate. Das Spiel setzt auf ein hohes Tempo, präzise Plattform‑Passagen und Bosskämpfe, die euch ständig zu neuen Builds und Strategien zwingen.

Ihr kämpft euch durch prozedural aufgebaute Dungeons, experimentiert mit Fähigkeiten und kombiniert Waffen‑Upgrades, um immer tiefer in die Runs vorzudringen. Die Entwickler betonen, dass jeder Durchlauf anders abläuft – nicht nur wegen der zufälligen Räume, sondern auch wegen der Vielzahl an Synergien, die ihr freischalten könnt.

Reloadian ist vollständig auf Koop‑Gameplay ausgelegt. Ihr könnt solo spielen oder im Cross‑Play‑Co‑op mit Freundinnen und Freunden auf PC und Konsolen antreten. Neben dem kooperativen Fokus plant das Team außerdem PvP‑Modi, die später folgen sollen und das Spiel um eine kompetitive Komponente erweitern.

Der Trailer zeigt bereits, wie stark Reloadian auf Geschwindigkeit, Timing und präzise Sprungmechaniken setzt. Die Mischung aus Roguelike‑Struktur, Action‑Plattformer‑Design und Koop‑Flow könnte das Spiel zu einem echten Geheimtipp machen.

Reloadian erscheint bald – ein konkretes Datum soll in Kürze folgen.