Relooted: Diese Artefakte gehören in ein Museum

Plant und führt in Relooted mit eurer Crew Raubzüge aus und bringt gestohlene Kunst ins Museum.

Relooted, das gerade auf dem Day of the Devs: Summer Game Fest vorgestellt wurde, ist ein afrikanisch-futuristisches Raubspiel, in dem ihr plant, einen Parkour durchführt und echte afrikanische Raubkunst aus westlichen Museen zurückholt.

Das südafrikanische Studio Nyamakop hat seit dem Erfolg seines Debüt-Titels Semblance hart gearbeitet und bringt Relooted nun für PC und Xbox auf den Markt.

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts sah es mit der Unterzeichnung des Transatlantischen Rückgabeabkommens, das die Rückführung afrikanischer Artefakte aus westlichen Museen versprach, rosig aus, bis besagte Museen ein Schlupfloch fanden (und es prompt ausnutzten).

Wenn das Leben euch Zitronen schenkt und Museen zwielichtige Machenschaften abziehen, ist es an der Zeit, die Zitronen auf das Leben zurückzuschmeißen und eine neue, heimliche Form der Diplomatie zu versuchen.

Ihr habt 70 dieser Artefakte zu erbeuten, die alle in der Realität existieren und für die Menschen, denen sie gestohlen wurden, von großer kultureller, historischer und spiritueller Bedeutung sind.

Jeder gute Raubüberfall braucht eine Crew, und wie es der Zufall will, lernt ihr eine ganze Reihe von Leuten kennen – alle aus verschiedenen afrikanischen Ländern, mit unterschiedlichen Lebensläufen und Fähigkeiten.

Bringt den Laden zum Laufen, geht rein und wieder raus, im Parkour-Stil, und hoffentlich mit einem weiteren kulturell bedeutenden Artefakt, das an seinen rechtmäßigen Platz zurückkehren kann.

Features:

Führt Raubzüge durch: Plant und bereitet euren Fluchtweg vor, indem ihr Rätsel löst und Teamkameraden an der richtigen Stelle platziert. Wenn ihr bereit seid, nehmt ihr das Artefakt und entkommt mit Nomalis fließenden Parkour-Fähigkeiten.

Stellt eine Mannschaft zusammen: Lernt verschiedene Teammitglieder mit ihren einzigartigen Fähigkeiten kennen und rekrutiert sie nach und nach.

Erkundet eine afrikanisch-futuristische Umgebung: Mit einem Versteck in Südafrika erlebt ihr Teile von Johannesburg, wie man es sich in der Zukunft vorstellt.

Holt echte Artefakte zurück: Stellt 70 real existierende Artefakte wieder her, die alle von großer kultureller, historischer und spiritueller Bedeutung für die Menschen sind, denen sie gestohlen wurden.