Rematch: Die Macher von SiFu präsentieren ein Fußballspiel

Rematch erscheint im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Spielgeschehen geht in lebendigen virtuellen Arenen nahtlos weiter, ohne Fouls oder Abseits – die Action hört nie auf.

Spieler steuern aus einer immersiven Third-Person-Perspektive nur einen Spieler des Teams und wechseln je nach Spielsituation die Rollen: vom Stürmer zum Verteidiger bis hin zu einem speziell gestalteten Torwart mit einzigartigen Fähigkeiten. Jedes Match ist ein intensives Duell, bei dem schnelle Reflexe und taktisches Teamplay entscheidend sind.

Komplett auf Online-Multiplayer ausgerichtet, betont Rematch präzises und reaktives Gameplay, ausgewogen für ein faires, wettbewerbsorientiertes Erlebnis. Spieler können ein Level-Playing-Field erwarten, bei dem Können entscheidend ist: vom Zielen und Schießen über das Timing eines kraftvollen Volleys bis hin zum Lesen der Dynamik und dem perfekten Passspiel.

„Fußball ist ein wunderschönes Spiel, eine präzise Choreografie von Körpern in Bewegung. Im Kern dreht sich dieses Spiel darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Dynamik zu sein – und dann perfekt auszuführen.“

„Mit Rematch versuchen wir, diese Essenz des Fußballs einzufangen und sie in kurzen, rasanten 5v5-Matches zu verdichten. Wir fanden, es war Zeit für eine neue Perspektive auf dieses wunderschöne Spiel: näher am Spielfeld, näher an den Spielern. Die Third-Person-Kamera vermittelt eine einzigartige Immersion in den Fluss des Spiels: der Ball, der sich entfernt und wieder nähert, die Wellen von Angriff und Verteidigung – so fühlt es sich an, tatsächlich Fußball zu spielen.“

„Wie echter Fußball soll Rematch ein hochgradig kooperatives Spiel sein. Grundlegend geht es um die Freude, mit Freunden Fußball zu spielen, Teil eines Teams zu sein. Es geht darum, das Team an die erste Stelle zu setzen – und dass es manchmal befriedigender sein kann, eine perfekte Vorlage zu spielen, als selbst ein Tor zu schießen. Wir freuen uns darauf, die Spieler schon bald auf dem Platz zu treffen“, so die Entwickler von Sloclap.