Rematch: Elite Edition nur für PlayStation 5 veröffentlicht

Physische Version von Rematch: Elite Edition veröffentlicht – aber nur für PlayStation 5. Xbox-Fans gucken in die Röhre!

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass die physische Version von Rematch: Elite Edition, dem Action-Sport-Spiel von Entwickler Sloclap, ab sofort für PlayStation 5 (Amazon) erhältlich ist.

Die physische Elite Edition bietet das komplette Erlebnis der ersten Saison, inklusive Cross-Plattform-Multiplayer und 3-gegen-3-Ranglistenmodus.

Neben dem Basisspiel beinhaltet Rematch: Elite Edition eine Auswahl von exklusiven Zusatzinhalten:

2x Kapitänspass-Upgrade-Ticket

Wappen-Spielerhintergrund und -titel

Wappen-Juwelenset

Wappen-Beschützer-Tanktop

Glitcher-Turnschuhe

Wappen-Käfig (augmentierte Realität)

Wappen-Kappe

In Rematch übernehmen Spielende in 3v3-, 4v4-, und 5v5-Fußballmatches einen Top-Fußballer und betreten die digitale Arena in immersiver Third-Person-Perspektive. Es gibt keine Fouls, kein Abseits und jedes Match ist ein Schlagabtausch, in dem blitzschnelle Reaktionen und taktische Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg sind.

Rematch ist bereits digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Die physische Rematch: Elite Edition ist ab sofort für PlayStation 5 erhältlich.