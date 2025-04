Rematch: Free-to-Play-Veröffentlichung war nie ein Thema

Am 19. Juni erscheint das Multiplayer-Fußballspiel Rematch von Sifu-Entwickler Sloclap zum Preis von 24,99 EUR auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Zudem ist das Spiel direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten.

Creative Director Pierre Tarno erklärte jetzt im Interview mit PCGamer, warum das 5-gegen-5-Multiplayer-Spiel zu keinem Zeitpunkt als Free-to-Play-Veröffentlichung angedacht gewesen sei.

Bei Sloclap respektiere man die Fähigkeiten und Intelligenz der Spieler und vertraue darauf, dass ein gutes Spiel, auch wenn es nicht kostenlos ist, seine Spielerbasis finden werde:

„Ich habe Free-to-Play nie in Betracht gezogen. Eines der Dinge, die ich an der Entwicklung von Spielen liebe, ist, dass es keine Geheimformel oder so etwas gibt, sondern dass der beste Weg – oder vielleicht sogar der einzige Weg – um einen kommerziellen Erfolg zu erzielen, darin besteht, einfach ein sehr gutes Spiel zu machen.“

„Eine unserer kulturellen Säulen bei Sloclap ist es, unsere Spieler zu respektieren, ihre Intelligenz zu respektieren, ihre Fähigkeiten zu respektieren. Wir mögen herausforderndes Gameplay und Gamer sind ein sehr anspruchsvolles Publikum. Sie sind oft sehr analytisch, sehr präzise in ihrer Einschätzung von Mechanismen und was funktioniert, was nicht funktioniert, was ausgewogen ist, was nicht ausgewogen ist, usw.“

„Ich will damit sagen, wenn man ein Spiel macht, das gut genug ist, das einzigartig genug ist – auch wenn die Spieler sagen: ‚Oh, es ist ein Online-Spiel mit einem Wettbewerbsvorteil, es sollte kostenlos sein, sonst ist es bei der Ankunft tot‘ – ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wenn es originell und solide ist und dazu noch preisgünstig, werden die Spieler es kaufen.“