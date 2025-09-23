Rematch: Großes Update, Crossplay, 20 % Rabatt und kostenlose Testspiele

Das erste große Update von Sloclap für sein Online-Action-Fußballspiel Rematch ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Das Update enthält den häufig angefragten 3v3-Ranglisten-Spielmodus, neue kosmetische Inhalte, neue Anpassungsmöglichkeiten und die lang ersehnte Einführung von Crossplay. Fans können nun plattformübergreifend mit ihren Freunden spielen.

Season 1 bringt zudem zahlreiche Verbesserungen und Balance-Anpassungen beim Spielerbewegungssystem mit sich: für eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision.

Bestimmte Exploits wie der berüchtigte „Ippy Slide“ wurden dabei abgeschwächt. Torwartsprünge wurden überarbeitet, um effektiver auf Volleys reagieren zu können. Die Parameter für das Matchmaking auf Grundlage der Fähigkeiten sind jetzt strenger, insbesondere bei Ranglistenspielen, wodurch ausgeglichenere Teams gewährleistet werden.

Im Oktober bringt der nächste Patch zwei große Änderungen am Ranglistensystem: Liga-Abstiege und dynamische Rangpunkte. Beide Neuerungen sollen dafür sorgen, dass die Liga-Einstufung den tatsächlichen Spiellevel der Spieler widerspiegelt. In Kapitel 3 wird außerdem ein brandneuer Spielmodus eingeführt. Weitere Infos folgen in Kürze.

Das Team arbeitet bereits intensiv mit Blick auf die Zukunft an anstehenden Updates, darunter am 1v1-Spielmodus, der für die Season 2 geplant ist. Weitere Updates umfassen ein Clubsystem, Turnierformate, World Cup-bezogene Events und mehr – 2026 wird ein großes Jahr. Bei allen zukünftigen Updates bleibt der Fokus klar: die kontinuierliche Verbesserung des Core-Gameplays und des Netcodes, um die Tiefe und Fairness des kompetitiven Spielerlebnisses weiter zu steigern.

„Mit über 6 Millionen Spielern, über 100 Millionen Stunden und mehr als 552 Millionen gespielten Matches war Season 0 für das Team von Sloclap sowohl unglaublich als auch zutiefst bewegend. Es hat sich eine ganze kompetitive Szene entwickelt: Teams haben sich gebildet, Turniere wurden organisiert und Spielmechaniken analysiert. Das ist eine riesige Motivation für uns, das Spiel in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln“, sagt Pierre Tarno, CEO von Sloclap und Creative Director von Rematch. „Wir möchten allen danken, die Rematch in Season 0 ausprobiert haben. Wir hoffen, dass euch Season 1 gefällt und wir sind entschlossen, Rematch auch in den kommenden Seasons stetig zu verbessern. Wir sehen uns auf dem Spielfeld.“

Neben Xbox Game Pass, PlayStation und Steam wird Rematch zum Start von Season 1 auch im Epic Games Store verfügbar sein. Eine physische Version erscheint im November 2025 für alle Plattformen.



