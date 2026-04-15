Rematch: Roadmap: Das ist für Season 4 bis 6 geplant

Mit dem Start von Rematch Season 3 vor rund zwei Wochen hat das Spiel bereits neue soziale Funktionen und Fortschrittssysteme erhalten. Doch damit ist die Entwicklung der virtuellen Fußballwelt noch lange nicht abgeschlossen, denn bereits jetzt zeichnen sich umfangreiche Inhalte für das gesamte Jahr 2026 ab.

Für Juni ist Season 4 geplant und bringt ein großes World Cup Event in das Spiel. Zusätzlich sollen ein Update für Torwart-Abwehraktionen sowie Anpassungen beim Tackling und im Zuschauermodus erscheinen. Diese Erweiterungen zielen darauf ab, das Spielgeschehen auf dem Platz und das Erlebnis für Beobachter gleichermaßen zu erweitern.

Im September folgt mit Season 5 ein spezielles Event, das weitere Inhalte und frische Impulse für die Community bereithält. Konkrete Details bleiben zwar noch unter Verschluss, dennoch deutet sich eine Fortsetzung der kontinuierlichen Live-Service-Entwicklung an.

Den Abschluss der aktuellen Roadmap für Rematch bildet Season 6 im Oktober. Hier stehen vor allem technische und strukturelle Neuerungen im Fokus, darunter Netcode 2.0 sowie neue Spieler-Vertragsfunktionen. Diese Systeme sollen sowohl die Stabilität als auch die langfristige Spieltiefe weiter ausbauen und die Grundlage für zukünftige Entwicklungen legen.