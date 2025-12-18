Rematch: Season 2 bringt neue Features, Items, Stadien und Feierlichkeiten

Freundschaftlicher Wettbewerb steht im Mittelpunkt, wenn das Online-Action-Fußballspiel Rematch in Season 2 startet.

Sloclap zeigt sich in seiner Topform – und in seinen kitschigen Weihnachtspullovern – und läutet die Wintersaison mit einer Vielzahl neuer Inhalte von Grund auf ein. Das millionenfach verkaufte Spiel erhält unter anderem einen brandneuen 1v1-Modus, neue Features, Updates, Outfits und vieles mehr.

Der 1v1-Modus wird im Januar veröffentlicht, doch Fans können sich bereits ab heute einen Vorsprung verschaffen und den Großteil des neuen Contents erleben. Zusätzlich haben Spieler während der Feiertage die Chance, das preisnominierte Rematch mit bis zu 33 Prozent Rabatt (je nach Plattform) zu erwerben.

Mit Season 2 setzt Sloclap seine Bestrebungen fort, Rematch mit bedeutenden Gameplay-Updates weiterzuentwickeln, die auf dem Feedback der Community und kontinuierlichen Anpassungen basieren.

Das Spiel erhält mit dem brandneuen 1v1-Modus eine unterhaltsame Neuerung, in der sich die Spieler in einem lockeren Wettkampf miteinander messen können. Trete eins zu eins gegen Herausforderer an und verbessere deine Dribbling-Fähigkeiten, um der Beste der Besten auf dem Spielfeld zu werden. Der Modus wird im Januar verfügbar sein und später als „Custom Game”-Option zurückkehren.

Neben dem neuen 1v1-Modus im Backstreet Arena Stadium hat Sloclap eine Reihe von Updates implementiert, die das Spielerlebnis verbessern, darunter neue Torwart-Animationen und bemerkenswerte Verbesserungen bei der Fortbewegung und beim Dribbling, die reaktionsschnellere und flüssigere Bewegungen auf dem Spielfeld ermöglichen. Und für diejenigen, die sich etwas mehr Abwechslung in ihren Stadien wünschen, stellt das Studio zwei neue wunderschöne virtuelle Arenen vor: Die Clouds VR versetzt die Spieler in eine bezaubernde und faszinierende Arena hoch über den Wolken, während die neue Dragon Bay VR mit seinen imposanten, steil aufragenden Gipfeln und dem malerischen Nebelschleier zur Dämmerung an eine exotische tropische Berglandschaft erinnert.

Um die festliche Stimmung voll auszukosten, können Spieler ab dem 17. Dezember auch mit Style (oder so ähnlich) auf den Platz gehen – mit dem herrlich fragwürdigen „Ugly Sweater“-Bundle, das drei Wochen lang für weihnachtlichen, modischen Spaß sorgt. Später in Season 2 kehrt zudem der explosive „Fireball“-Modus zurück. In diesem schnellen Twist steht Teamwork an erster Stelle: Je mehr Pässe euer Team hintereinander spielt, desto höher fällt der Punktestand aus, wenn der Ball schließlich ins Netz schießt.

Spieler können außerdem von Feiertagsrabatten profitieren, die ab heute bis zum nächsten Monat gelten:

PlayStation

Die Pro-Version ist vom 22. Dezember bis zum 21. Januar mit einem Rabatt von 33 % erhältlich

Die Elite-Version ist vom 22. Dezember bis zum 7. Januar mit einem Rabatt von 33 % erhältlich

Xbox

Standard- und Elite-Version sind vom 18. Dezember bis zum 7. Januar mit einem Rabatt von 25 % erhältlich

Steam

Alle Editionen sind vom 18. Dezember bis zum 5. Januar mit einem Rabatt von 33 % auf Steam erhältlich

Epic

Alle Editionen sind ab sofort bis zum 8. Januar mit einem Rabatt von 33 % Rabatt auf Epic erhältlich

Rematch erweckt die Schönheit des Fußballspiels in einem Videospiel zum Leben. In rasanten 3v3-, 4v4- oder 5v5-Matches betreten Spieler das Spielfeld und steuern vor der Kulisse einer fantastischen, digitalen Arena eine einzelne Figur aus immersiver Third-Person-Perspektive. Es gibt keine Fouls und kein Abseits, jede Partie ist ein intensives Duell, in dem ein Bruchteil einer Sekunde und taktisches Teamplay über Sieg oder Niederlage entscheiden.