Rematch: Season 3 mit neuen Missionen, Battle Pass und frischen Features

Rematch bringt mit Season 3 neue Herausforderungen, Belohnungen und Gameplay-Verbesserungen auf alle Plattformen.

Mit einem dynamischen Anstoß meldet sich Rematch zurück und liefert mit Season 3 frische Inhalte für alle Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Action-Fußballspiel aus dem Hause Sloclap setzt dabei erneut auf Tempo, Präzision und neue Belohnungssysteme.

Im Zentrum der neuen Saison stehen umfangreiche Missionssysteme. Tägliche Challenges belohnen regelmäßiges Einloggen mit Tokens für abgeschlossene Aufgaben, während wöchentliche Herausforderungen deutlich größere Belohnungen bieten. Zusätzlich sorgen wiederholbare Aufgaben dafür, dass durch das Spielen mehrerer Matches kontinuierlich neue Token verdient werden können.

Auch der Battle Pass wurde erweitert und bringt neue Outfits sowie zusätzliche kosmetische Inhalte ins Spiel. Je nach individuellem Stil können Spieler ihren Charakter auf dem Spielfeld auffällig oder dezent gestalten und neue Looks freischalten.

Ein besonderes Feature ist das neue Team-Up-System. Nach einem Match können Spieler direkt mit Mitspielern ein Team bilden, mit denen sie besonders gut harmonieren. Dadurch wird es einfacher, erfolgreiche Kombinationen zu wiederholen und langfristige Spielgemeinschaften zu etablieren.

Für kurze Zeit kehrt zudem das 1v1-Matchmaking zurück. Vom 3. bis 13. April können Spieler in direkten Duellen gegeneinander antreten und sich in intensiven Eins-gegen-Eins-Partien messen.

Neben neuen Inhalten wurden auch zahlreiche Gameplay-Elemente überarbeitet. Anpassungen bei Dribblings, Abwehraktionen und weiteren Mechaniken sorgen für ein verfeinertes Spielgefühl und mehr Kontrolle auf dem Spielfeld.

Rematch bleibt seinem Konzept treu: schnelle Matches in verschiedenen Teamgrößen, gespielt aus einer immersiven Third-Person-Perspektive. Ohne Fouls und ohne Abseits steht hier der pure Spielfluss im Vordergrund, bei dem jede Entscheidung über Sieg oder Niederlage entscheidet.