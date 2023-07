In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Twin-Stick-Roguelite Shooter REMEDIUM: Sentinels.

REMEDIUM: Sentinels ist ein Twin-Stick-Roguelite-Shooter in dem man einiges von euch abverlangt. Durch die graue Seuche wurden die meisten Menschen in bösartige Mutanten-Freaks verwandelt, die sich euch in den Weg stellen.

Eure Aufgabe ist es nun in einem Sentinel Städte gegen die endlosen Mutantenhorden zu verteidigen. Kämpft euch durch sechs packende Level, kauft euch einen von acht unterschiedlichen Sentinels und verbessert diese bis an das Maximum, denn nur so könnt ihr die Mutanten-Freaks aufhalten.

REMEDIUM: Sentinels | Gameplay aus dem Roguelite-Shooter

REMEDIUM: Sentinels ist für 3,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

