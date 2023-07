REMEDIUM: Sentinels: Roguelite-Shooter ab sofort erhältlich

Vor wenigen Wochen erst kündigte das Studio ESDigital Games das Spiel Remedium für die Xbox an. Mit Remedium: Sentinels dürft ihr schon jetzt einmal einen Abstecher in die düstere Welt unternehmen.

In Form eines Twin-Stick-Roguelite Shooters, wird man von euch einiges abverlangen. Zur Auswahl stehen euch acht Golems, welche ihr unterschiedlich ausstatten dürft, um in den Horden von Monstern zu überleben. In sechs packenden Leveln werdet ihr am Ende euch gegen einen Boss behaupten müssen, um so die begehrten Erfahrungspunkte zu erhalten und noch stärker in den nächsten Abschnitt vorzugehen.

REMEDIUM: Sentinels erhaltet ihr für die Xbox Series X/S, Xbox One, dem PC (STEAM), der PlayStation 4 und 5, sowie der Nintendo Switch. Das Spiel kostet im Xbox Game Store derzeit nur 3,99 Euro statt 4,99 Euro.