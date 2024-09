Remedy: 15 Millionen Euro Darlehen von Tencent

Autor:, in / Remedy

Remedy hat ein 15 Millionen Euro Darlehen von Tencent erhalten, mit dem man das Potenzial seiner Spiele weiter ausschöpfen will.

Ein Darlehen in Höhe von 15 Millionen Euro hat Entwickler Remedy von Tencent erhalten. Mit dem Geld will der Videospielentwickler von Reihen wie Alan Wake und Control das Potenzial kommender Spiele noch weiter ausschöpfen, während der Finne sich weiter in Richtung Self-Publishing bewegt.

Tero Vitala, CEO von Remedy, sagte dazu: „Teil der langfristigen Strategie von Remedy ist es, unsere Position in der Wertschöpfungskette zu stärken, mehr Kontrolle darüber zu haben, wie unsere Spiele vermarktet werden, und unseren Anteil an der Wertschöpfung dieser Spiele zu erhöhen.“ „Da wir uns in Richtung Self-Publishing bewegen, wird uns diese Finanzierung dabei unterstützen, das Potenzial der Spiele, die wir in der Entwicklung haben, zu entwickeln und voll auszuschöpfen und die kommerziellen Aktivitäten unserer nächsten Self-Publishing-Spiele erfolgreich durchzuführen. Die Investition von Tencent zeigt das starke Vertrauen in die langfristige Vision und Strategie von Remedy.“

Diese Finanzierung wird neben einem Wandelkreditvertrag in maximal 811.110 neue Aktien umgewandelt, wie es heißt. Das entspricht 5,98 % der Remedy-Aktien.

Tencent besitzt seit April 2024 einen Anteil von 14 % an Remedy.