Remedy: 2020 arbeiteten 644 Entwickler an fünf Hauptspielen

Laut Remedy CEO Tero Virtala hat das Studio im ersten Quartal mehr Talente eingestellt und „die Produktionskapazitäten erweitert“, um einen reibungslosen Ablauf von Pipelines für mehrere Projekte sicherzustellen.

Der Entwickler arbeitete 2020 an Control, Crossfire X, Vanguard und zwei unangekündigten Projekten mit insgesamt 644 Mitarbeitern.

Zu einem weiteren, nicht kommunizierten Titel wollte Tero nichts sagen:

"The games we're working on now are the games we were working on previously," Virtala says.

"We don't have anything new to share on this new project." pic.twitter.com/eNnZimN7FE

