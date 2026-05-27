Remedy: CEO: Alan Wake und Control hätten mehr verkaufen müssen

Der neue CEO von Remedy Entertainment sieht bei den Marken Alan Wake und Control noch deutlich ungenutztes Wachstumspotenzial.
In einem Statement erklärte er, dass beide Marken „viel mehr hätten verkaufen sollen“ und bislang nicht ihr mögliches Publikum erreicht hätten. Ziel sei es daher, die Reichweite der bestehenden IPs deutlich zu vergrößern.
Ein zentraler Ansatz dabei ist die stärkere Ausrichtung auf Cross-Media-Projekte. Film- und TV-Adaptionen sollen helfen, die Marken über das Gaming-Publikum hinaus bekannt zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen.
Laut Remedy geht es dabei nicht nur um neue Spiele, sondern zunächst darum, die bestehenden Franchises breiter aufzustellen und ihr Potenzial vollständig auszuschöpfen.
Die Strategie soll langfristig dazu beitragen, dass sich die Marken weiter als große Multimedia-Franchises etablieren.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dass man für das Series X Upgrade von Control nochmal bezahlen musste hat dem Spiel bestimmt auch nicht gut getan. Hatte mir die Ultimate Edition dann im Sale geholt und durchgespielt. Hat mir ziemlich gut gefallen.
Mit Control wurde ich damals nicht warm und habe es abgebrochen.
Alan Wake 2 fand ich hingegen gelungen.
Control ist halt auch nicht meins aber Alan Wake ist Bombe aber gefühlt haben sich die Games außer Max Payne alle nicht sonderlich gut verkauft obwohl sie ziemlich gute Games sind.
Glaube auch nicht das die Games jetzt so von Serien und Filmen profitieren wie zB Fallout, dafür sind sie zu speziell in der Mystery Ecke.
Mal abwarten. Mich beschleicht eher das Gefühl, dass sich ein Control Renagade merklich schwächer verkaufen wird als Control.
Alan Wake 2 nur im Epic Store zu veröffentlichen und nicht zusätzlich auf Steam, war auch eine absolute Schnaps-Idee
Das ist wohl wahr.
Du sagst es👍
Klingt ja nicht gerade wie ein Lob an 2 Spiele, die mehrere namhafte Awards erhalten haben. Und damit auch nicht nach einem „weiter so“.
Die schwachen Verkäufe der 2 Spiele sind mir nicht entgangen und ich fand es auch schade und hätte mir mehr gewünscht, weil beide Games es verdient hätten.
Aber man muss es nun mal akzeptieren, dass solche Mystery-Action Games mit Anspruch nun mal ein Risiko haben und heute – scheinbar – nicht das entsprechende Publikum haben. Dafür waren es Herzensprojekte, die qualitativ absolut überzeugen konnten.
Wichtig ist, dass Entwickler, Studio und Publisher mit dem Spiel/Ergebnis zufrieden sind! Der Verkäufe sind natürlich auch wichtig, aber die unterliegen nun mal keiner richtigen Kontrolle.
Also PC-betreffend (aber so kennt man Remedy): wer deren Spiele in voller Pracht genießen will, braucht nen echt fetten Rechner. Ja, ich schreibs zum 100. Mal: man sieht ja, wie schlimm im Vergleich dazu Alan Wake 2 auf der „Pro“ aussieht. Den dicken PC hat aber halt nicht jeder.
Weiterhin wars halt nicht schlau, so ein Vorzeigespiel wie Alan Wake 2 nur im Epic Store zu veröffentlichen.
Control betreffend muss man sagen, dass das Spiel zwar gut gemacht ist, aber halt doch sehr speziell ist. Habs immer noch nicht durch.
An mir liegt’s nicht 😉
Ich liebe die beiden Alan Wake Teile, vor allem Teil 2 und mochte Control auch sehr, weshalb ich mich auch schon auf den nächsten Teil freue 🙂
An mir liegt es nicht. Habe alle gekauft, habe sogar Alan Wake 2 und Control zwei Freunden geschenkt, weil die sich unsicher waren. Und beide waren begeistert.
Remedy hat einen ganz besonderen Charme. Da kann man blind zugreifen.