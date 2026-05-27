Remedy: CEO: Alan Wake und Control hätten mehr verkaufen müssen

Remedy sieht noch deutlich ungenutztes Potenzial in Alan Wake und Control und setzt auf Cross-Media-Ausbau.

Der neue CEO von Remedy Entertainment sieht bei den Marken Alan Wake und Control noch deutlich ungenutztes Wachstumspotenzial.

In einem Statement erklärte er, dass beide Marken „viel mehr hätten verkaufen sollen“ und bislang nicht ihr mögliches Publikum erreicht hätten. Ziel sei es daher, die Reichweite der bestehenden IPs deutlich zu vergrößern.

Ein zentraler Ansatz dabei ist die stärkere Ausrichtung auf Cross-Media-Projekte. Film- und TV-Adaptionen sollen helfen, die Marken über das Gaming-Publikum hinaus bekannt zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen.

Laut Remedy geht es dabei nicht nur um neue Spiele, sondern zunächst darum, die bestehenden Franchises breiter aufzustellen und ihr Potenzial vollständig auszuschöpfen.

Die Strategie soll langfristig dazu beitragen, dass sich die Marken weiter als große Multimedia-Franchises etablieren.