Remedy: CEO tritt nach neun Jahren zurück

Nach dem finanziellen Misserfolg von FBC: Firebreak tritt Tero Virtala als CEO von Remedy zurück.

Tero Virtala und der Aufsichtsrat von Remedy Entertainment haben einvernehmlich entschieden, dass Virtala mit sofortiger Wirkung von seiner Position als CEO zurücktritt.

Virtala hatte das Amt seit August 2016 inne und wird das Unternehmen während einer vereinbarten Übergangsfrist bei der Übergabe der Aufgaben unterstützen.

Gründe für den Rücktritt wurden offiziell nicht genannt. Der Flop von FBC: Firebreak dürfte aber dahinterstecken, für den das Unternehmen kürzlich erst eine Profitwarnung aussprach.

Das Unternehmen startet umgehend die Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Bis zur Ernennung eines neuen CEO übernimmt Markus Mäki interimistisch die Leitung des Unternehmens mit Wirkung vom 22. Oktober 2025.

Markus Mäki ist einer der Gründer von Remedy, seit 1995 Vorstandsmitglied und bisheriger Vorsitzender des Vorstands; er gehört zudem zum Kernmanagement für Produktion. Mit seiner Ernennung als Interim-CEO legt Mäki das Amt des Vorsitzenden nieder und verbleibt als ordentliches Vorstandsmitglied.

Der Vorstand wählte Henri Österlund, Vorstandsmitglied seit 2017, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands. Markus Mäki dankt Tero Virtala ausdrücklich für dessen bedeutenden Beitrag zur Unternehmensführung seit 2016 und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.