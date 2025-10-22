Remedy: CEO tritt nach neun Jahren zurück

Nach dem finanziellen Misserfolg von FBC: Firebreak tritt Tero Virtala als CEO von Remedy zurück.

Tero Virtala und der Aufsichtsrat von Remedy Entertainment haben einvernehmlich entschieden, dass Virtala mit sofortiger Wirkung von seiner Position als CEO zurücktritt.

Virtala hatte das Amt seit August 2016 inne und wird das Unternehmen während einer vereinbarten Übergangsfrist bei der Übergabe der Aufgaben unterstützen.

Gründe für den Rücktritt wurden offiziell nicht genannt. Der Flop von FBC: Firebreak dürfte aber dahinterstecken, für den das Unternehmen kürzlich erst eine Profitwarnung aussprach.

Das Unternehmen startet umgehend die Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Bis zur Ernennung eines neuen CEO übernimmt Markus Mäki interimistisch die Leitung des Unternehmens mit Wirkung vom 22. Oktober 2025.

Markus Mäki ist einer der Gründer von Remedy, seit 1995 Vorstandsmitglied und bisheriger Vorsitzender des Vorstands; er gehört zudem zum Kernmanagement für Produktion. Mit seiner Ernennung als Interim-CEO legt Mäki das Amt des Vorsitzenden nieder und verbleibt als ordentliches Vorstandsmitglied.

Der Vorstand wählte Henri Österlund, Vorstandsmitglied seit 2017, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands. Markus Mäki dankt Tero Virtala ausdrücklich für dessen bedeutenden Beitrag zur Unternehmensführung seit 2016 und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

  1. Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 13:13 Uhr

    Oh man. Währt ihr einfach bei euren Stärken geblieben wäre es vielleicht nicht so weit gekommen🙈🙈🙈

    Bis auf Firebreak hat Remedy Entertainment nämlich unter seiner Leitung nur fantastische Spiele veröffentlicht.

    4
    • Chris0071234 42470 XP Hooligan Krauler | 22.10.2025 - 14:28 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Auf jeden Fall, ich spiel grad passend zum SpoOktober nochmal Alan Wake 2 durch, nachdem der Season Pass grad für 6€ zu haben war/ist, diesmal auch mit den DLCs 😀
      Das ist so ein geniales Spiel 🙂

      0
      • Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 15:24 Uhr
        Antwort auf Chris0071234

        Hmmm, danke für den Denkanstoß. Bin zwei Wochen krankgeschrieben, könnte es glatt durchsuchten. Wäre perfekt für Halloween, danke 🙂

        2
          • Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 16:45 Uhr
            Antwort auf Nibelungen86

            Ne noch nicht. Disc liegt daheim. Wollte aber sowieso eher auf die Halloween/Wintermonate warten. Da ist die Stimmung einfach besser. Es ist auch schneller dunkel und der Herbst/Winter sind sowieso meine lieblings Jahreszeiten.

            0
          • Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 16:46 Uhr
            Antwort auf Teddofryo

            Danke dir. Jeder schwärmt über das Spiel. Entweder hier oder meine Freunde. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und danke, Unkraut vergeht nicht😎😎😎

            0
      • Nibelungen86 281280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.10.2025 - 16:00 Uhr
        Antwort auf Chris0071234

        Für mich ein absolutes Meisterwerk (10/10), eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten (ihh zocke schon seid Anfang 90iger NES/DOS), für mich das beste Spiel der aktuellen Konsolengeneration ❤️.

        Die DLC sind auch hervorragend 😊

        2
        • Chris0071234 42470 XP Hooligan Krauler | 22.10.2025 - 16:13 Uhr
          Antwort auf Nibelungen86

          Absolut 🙂
          Die DLCs kenn ich (noch) nicht, bin schon gespannt drauf 🙂
          Hör mir privat auch gerne das Album der „Old Gods Of Asgard“ an oder die Musik von „Poets Of The Fall“, welche ja die eigentliche Band hinter der fiktiven ist 😀

          0
  2. Katanameister 226940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 13:15 Uhr

    Irgendwie bekommt man immer mehr den Eindruck, dass viele Unternehmen bewusst Selbstmord begehen wollen, wer FBC Firebreak so durchgewunken hat, hat echt eine Schraube locker.

    1
  3. Drakeline6 172835 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.10.2025 - 13:19 Uhr

    Nach dem Fiasko von Firebreak verständlich.
    Hoffentlich erholt sich das studio wieder davon.

    0
    • Drakeline6 172835 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.10.2025 - 13:44 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Die arbeiten gerade an 4 Spielen 😀
      2 Remakes, Control 2 und Updates zu Firebreak.
      Glaube die sind erstmal relativ ausgelastet 😀

      0
        • Drakeline6 172835 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.10.2025 - 13:48 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Eine Fortsetzung von Quantum Break hätt ich gern.
          Gibt zwar Gerüchte, dass Beth = Jessi ist, aber ich hätte gerne mehr von Ihr gesehen in Ihrer Rolle in Quantum Break.

          0
          • Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 16:57 Uhr
            Antwort auf Drakeline6

            Das ist ja alles ein „connected universe“ von Remedy, sogar Max Payne ist ein Teil davon. Ich weiß nicht was mehr wo, aber habe mal gelesen das Jesse und Beth schon die gleiche Person sind, aber in verschiedenen Realitäten/Universen, welches auch Auswirkungen von den Geschehnissen vom großartigen Quantum Break sind. Alles ziemlich spannend.

            0
  6. shadow moses 414970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.10.2025 - 13:48 Uhr

    Oh Mann. Ich hoffe, dass dieses sinnlose FBC dem Studio keinen langfristigen Schaden zugefügt hat.

    1
  7. kleineAmeise 112550 XP Scorpio King Rang 2 | 22.10.2025 - 14:35 Uhr

    Ich schlage bei Alan Woke 2 zu. Ich muss sagen, ich habe das Spiel echt stark kritisiert auch weil es am Anfang nur digital gab und verschiedene andere Sachen. Die Demo was ich kurz ausprobieren konnte hat mir aber so gut gefallen dass ich es weiter spielen wollte. Ich hatte aber genug andere Games.
    Jetzt aber bei dem Preis werde ich doch schwach.

    0
    • Nibelungen86 281280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.10.2025 - 16:03 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Wer das Spiel nicht spielt ist selbst schuld und hat definitiv etwas großartiges verpasst, ich würde auch 100€ dafür zahlen, für mich das beste Spiel der aktuellen Konsolengeneration ❤️.

      Unbedingt auch die DLC dazu spielen, sind beide fantastisch.

      0
  8. ObitheWan 40100 XP Hooligan Krauler | 22.10.2025 - 14:58 Uhr

    Viele verstehen hier nicht, warum Remedy mit FBC: Firebreak einen Multiplayer Titel ins Rennen geschickt haben. Die Antwort ist einfach: ein (erfolgreicher!) MP Titel ist eine Cashcow, die einem mehr finanzielle Sicherheit bringt – insbesondere dann, wenn man hauptsächlich weiterhin nischige AA(A)-Single Player Titel entwickeln will, die zwar allesamt Kritiker-Lieblinge sind, aber nie den großen kommerziellen Erfolg hatten.

    Im Grunde hatten sie die Wahl: sich mehr an den Mainstream anbiedern und damit ihre individuelle Qualität opfern oder sich einen zweiten Geldstrom öffnen. Ich bevorzuge da ihre Taktik, aber leider konnten sich das nicht stemmen.

    0
  9. bk493 34870 XP Bobby Car Geisterfahrer | 22.10.2025 - 15:26 Uhr

    Vielleicht sollte Remedy doch lieber bei dem bleiben, worin Sie stark sind: gute Singleplayer-Spiele

    1

Hinterlasse eine Antwort