Remedy: Connected Universe steht erst am Anfang

Während von Remedy entwickelte Spiele schon immer gegenseitige Anspielungen in Form von Easter Eggs beinhalteten, etablierte das finnische Entwicklerstudio mit Control und Alan Wake 2 über die letzten Jahre das sogenannte Remedy Connected Universe.

Angesprochen auf ein mögliches Ende der untereinander verworrenen Handlungen der Spiele, welche höchstwahrscheinlich durch die in Entwicklung befindlichen Control 2 und FBC: Firebreak ausgebaut wird, erklärt Creative Director Sam Lake, dass das Remedy Connected Universe erst am Anfang stehe und es noch zu früh sei sich Gedanken über das Ende zu machen:

„Ich habe das Gefühl, dass wir erst am Anfang stehen und es daher zu früh ist, über ein Endgame zu sprechen. Ich liebe es, diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Ich liebe es, sie zu vertiefen und die Überlieferungen zu erweitern. Es fühlt sich wirklich wie eine Gelegenheit an, diese Stränge, die wir gelegt haben, weiter auszubauen und verschiedene Ideen zu entwickeln. Das ist wirklich aufregend.“

„So wie wir es sehen, muss jedes Spiel für sich genommen Spaß machen und auf eigenen Füßen stehen. Aber für unsere Fans, für Leute, die schon andere Remedy-Spiele gespielt haben, wollen wir eine Menge Inhalte in die fortlaufende Geschichte des Universums einbauen, die sie entdecken können. Und wir sind zuversichtlich, dass es jetzt ein Universum und einen Katalog von Spielen gibt, die wir nach und nach erweitern werden, so dass hoffentlich jemand, der sein erstes Remedy-Spiel spielt, in diesem Universum weitermachen und auch die anderen Spiele ausprobieren kann, um tiefer in diesen Kaninchenbau einzutauchen.“