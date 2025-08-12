Remedy: Erfolgreiche Control-Verkäufe und stabile Entwicklungen

Remedy Entertainment verzeichnet mit dem Action-Adventure Control einen bedeutenden kommerziellen Erfolg. Die Lebenszeitverkäufe des Spiels haben im zweiten Quartal 2025 die Marke von fünf Millionen überschritten.

Seit der Übernahme der vollständigen Rechte an der Control-Marke von 505 Games im ersten Quartal 2025 steuert Remedy nun eigenständig die Vertriebs- und Marketingaktivitäten und konnte dadurch positive Entwicklungen bei den Verkaufszahlen erzielen, heißt es.

Parallel dazu schreitet die Entwicklung von Control 2 planmäßig voran. Das Spiel befindet sich seit Februar 2025 in voller Produktion und wird als Action-Rollenspiel konzipiert.

Der Fokus liegt derzeit auf der Ausarbeitung von Gameplay-Elementen, Umgebungen und Missionsdesigns. Remedy verfolgt das Ziel, Control 2 zu einem starken kommerziellen Produkt zu formen.

Auch das Remake der ersten beiden Max Payne-Spiele befindet sich in voller Produktion. Die Neuauflage wird als ein gemeinsames Projekt mit Rockstar Games entwickelt und soll die ikonischen Third-Person-Shooter vollständig überarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Rockstar verläuft laut Remedy weiterhin eng und produktiv. Das Projekt hat im zweiten Quartal 2025 weitere Fortschritte gemacht und nähert sich der nächsten Entwicklungsphase.

Lediglich FBC: Firebreak enttäuscht mit schwachen Verkaufszahlen trotz starker Spielerzahlen!