Remedy: Jean-Charles Gaudechon wird neuer CEO

Wie der Remedy-Vorstand offiziell bekannt gibt, wird Jean-Charles Gaudechon ab dem 1. März CEO des finnischen Entwicklerstudios. Studio-Mitbegründer Markus Mäki bleibt bis dahin Interims-CEO und unterstütz das Unternehmen anschließend in anderer Form.

Der 48-jährige Franzose Gaudechon kann über 20 Jahre Erfahrung in der globalen Gaming- und Digital-Entertainment-Branche vorweisen und war unter anderem in leitenden Positionen bei Electronic Arts und CCP Games tätig.

„Ich freue mich sehr, die Ernennung von Jean-Charles (JC) Gaudechon bekannt zu geben, der Remedy in eine Phase profitablen Wachstums führen wird. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau von Gaming-Franchises und der erfolgreichen Leitung internationaler Studios passt hervorragend zur aktuellen Geschäftsphase von Remedy. Unter der Führung von JC sind wir gut positioniert, um das Wachstum deutlich zu beschleunigen, Remedy durch Eigenveröffentlichungen zu mehr Unabhängigkeit zu verhelfen und unseren Spielern, Partnern und Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten“, so der Verwaltungsratsvorsitzende Henri Österlund. „Ich freue mich und fühle mich geehrt, in einer entscheidenden Phase zu Remedy zu kommen. Das Studio hat eine einzigartige kreative Identität und eine starke Pipeline. Ich werde mich dafür einsetzen, das Besondere an Remedy zu bewahren, außergewöhnliche Spiele zu liefern und Remedy so zu skalieren, dass ein dauerhafter Wert geschaffen wird. Remedy hat die Stimme und den Ehrgeiz, eine Säule der Zukunft der Branche zu sein. Wir werden nah an den Spielern bleiben, uns ihre Zeit und ihr Vertrauen verdienen und unsere Unabhängigkeit bei der Entwicklung und Veröffentlichung unserer Spiele stärken, während wir weiterhin eng mit den Partnern zusammenarbeiten, die uns auf unserem Weg unterstützt haben. Ich werde mit meiner Familie nach Finnland ziehen und freue mich unglaublich darauf, direkt mit dem Team im Studio zusammenzuarbeiten“, blickt Jean-Charles Gaudechon auf seine kommenden Aufgaben.