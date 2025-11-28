Remedy: Markenschutz für Control Resonant beantragt

Das finnische Studio Remedy Entertainment hat beim European Union Intellectual Property Office die Marke Control Resonant eintragen lassen. Zwar taucht der Entwickler im Antrag nicht namentlich auf, doch die beauftragte Kanzlei Nordia Attorneys at Law LTD arbeitet regelmäßig für Remedy.

Angesichts des Namensbestandteils „Control“ liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein neues Projekt im Umfeld des erfolgreichen Actionspiels von 2019 handelt.

Derzeit arbeitet Remedy offiziell an Control 2. Ob Control Resonant die endgültige Bezeichnung für die Fortsetzung ist oder ein eigenständiges Spin-off markiert, bleibt offen. Die Anmeldung deutet jedoch darauf hin, dass die Marke für ein kommendes Videospiel genutzt werden soll.

Der Zeitpunkt ist ebenfalls bemerkenswert: Am 12. Dezember stehen die Game Awards an – eine Bühne, die Remedy bereits in der Vergangenheit für große Ankündigungen nutzte. Die Markeneintragung könnte somit ein Hinweis darauf sein, dass Control Resonant schon bald offiziell enthüllt wird.