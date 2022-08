Remedy: Multiplayer-Spiel Project Vanguard intern verschoben

Remedy Entertainment hat derzeit so einige Eisen im Feuer. An gleich fünf Projekten arbeitet der für Spiele wie Max Payne, Alan Wake und Control bekannte Entwickler aus Finnland.

Eines dieser Projekte ist ein Spiel mit dem Codenamen Vanguard. Remedy entwickelt unter dem Namen eine eigene IP, bei der es sich um einen Free-to-Play PvE-Shooter mit Koop-Funktion handelt.

In einem Ausblick auf das Jahr 2022 gab das Unternehmen jetzt den Beschluss bekannt, Vanguard intern noch länger in der Proof-of-Concept-Phase zu belassen. Dadurch erhält das Team mehr Zeit für die Ausarbeitung und Entwicklung von Schlüsselelementen, durch ein kleineres Team bleiben aber auch die Betriebskosten niedriger.

Tero Virtala, CEO von Remedy Entertainment, sagte dazu: „Remedy arbeitet derzeit an fünf Weltklasse-Spielen, und unsere Fähigkeit, diese Spiele zu entwickeln, ist stärker denn je. Mit unserem Übergang zu einem Multi-Projekt-Betriebsmodell haben wir gelernt, dass es besser ist, unsere Spieleprojekte über einen längeren Zeitraum als in der Vergangenheit in der frühen Entwicklungsphase zu halten. Dies hat den Vorteil, dass die Größe des Entwicklungsteams und damit die Betriebskosten niedriger bleiben und die Teams die nötige Zeit haben, um Schlüsselelemente des Spiels zu entwerfen, vorzubereiten und zu testen, bevor das Projekt in eine Entwicklungsphase übergeht, in der ein größeres Team erforderlich ist. Auf diese Weise unterstützen wir sowohl eine qualitativ hochwertige als auch eine kosteneffiziente Spielentwicklung.“

„Wir haben beschlossen, das Spiel mit dem Codenamen Vanguard länger in der aktuellen Proof-of-Concept-Phase zu belassen und die signifikante Erweiterung des Entwicklerteams auf das Jahr 2023 zu verschieben. Dadurch verschieben sich die Einnahmen von 2022 auf 2023, so dass wir für 2022 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem deutlichen Rückgang des Betriebsergebnisses im Vergleich zu 2021 rechnen.“