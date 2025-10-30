Remedy: Rekordverluste im dritten Quartal

Im dritten Quartal fuhr Remedy Entertainment Rekordverluste ein, die größtenteils aus FBC: Firebreak zurückzuführen sind.

Remedy Entertainment hat seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2025 (Juli bis September) veröffentlicht.

Trotz eines Anstiegs bei Spieleverkäufen und Lizenzgebühren verzeichnete Remedy Entertainment im dritten Quartal 2025 (Juli bis September) insgesamt rückläufige Umsätze und geringere Rentabilität.

Die neuen Zahlen des Finanzberichts zeigen, dass die positiven Entwicklungen im Spielevertrieb nicht ausreichten, um die allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen auszugleichen.

Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 % auf 12,2 Millionen Euro. Besonders deutlich fiel der operative Verlust aus: Mit 16,4 Millionen Euro lag er deutlich über dem Verlust von 2,4 Millionen Euro im dritten Quartal 2024.

Ein wesentlicher Grund für die enttäuschende Quartalsbilanz war die unter den Erwartungen gebliebene Performance des Koop-Spiels FBC: Firebreak. Obwohl gegen Ende des Quartals ein erstes großes Update veröffentlicht wurde, konnte dies die Verkaufszahlen nur geringfügig verbessern. Es belastete die Gesamtergebnisse des Unternehmens spürbar.

Remedy hat im dritten Quartal 2025 eine Wertminderung von 14,9 Mio. € auf FBC: Firebreak verbucht. Die aktualisierte Jahresprognose sieht einen höheren Umsatz, aber ein weiterhin negatives EBIT unter Vorjahresniveau vor.

Mitbegründer und Chief Product Pfficer Markus Mäki, der als Interim CEO fungiert, sagte: „Wir sind mit unseren letzten Finanzergebnissen nicht zufrieden, aber wir glauben immer noch fest daran, dass wir tolle Videospiele machen können, die bei den Spielern gut ankommen und auch kommerziell erfolgreich sind, sodass wir wieder in die Gewinnzone kommen.“