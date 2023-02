Remedy: So steht es um die aktuellen Projekte des Studios

Autor:, in / Remedy

Wie der kürzlich veröffentlichte Finanzbericht des finnischen Entwicklerstudios Remedy verrät, ist die Entwicklung von Alan Wake 2, dem bisher größten Projekt des Studios, bereits weit fortgeschritten und das Spiel sogar schon von Anfang bis Ende spielbar.

Doch auch interessante Informationen zu den Zukunftsplänen sowie weiteren Projekten von Remedy sind in dem Bericht zu finden. So befinden sich derzeit fünf AAA-Spiele in Entwicklung, von denen jährlich eins veröffentlicht werden soll.

Der Action-Titel Control 2 hat mittlerweile das Proof-of-Concept-Stadium erreicht und schließt somit zum Control-Spin-Off Codename Condor und dem im August intern verschobenen Free-to-Play-Koop-Shooter Codename Vanguard auf, welche aktuell ebenfalls in dieser Phase der Entwicklung verweilen.

Die Remakes der beiden Shooter-Klassiker Max Payne und Max Payne 2 befinden sich weiterhin in der Konzeptphase. Eine Veröffentlichung liegt somit noch in weiter Ferne.