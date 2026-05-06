Remedy: Unternehmen startet profitabel ins Jahr – Control knackt 6 Millionen Verkäufe

Ein erfolgreicher Jahresauftakt sorgt für Rückenwind: Remedy Entertainment meldet ein profitables erstes Quartal 2026 und liefert gleichzeitig ein Update zu seinen wichtigsten Marken.

Im Fokus steht dabei Control, das mittlerweile die Marke von über 6 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Der Titel profitiert weiterhin von starker Sichtbarkeit und dient gleichzeitig als Einstiegspunkt für neue Spieler in das wachsende Universum des Studios.

Parallel dazu macht CONTROL Resonant laut Unternehmen planmäßige Fortschritte. Das Spiel befindet sich weiterhin in voller Produktion und soll wie geplant im Jahr 2026 erscheinen. Erste Marketingmaßnahmen, darunter Trailer und Entwickler-Einblicke, stoßen bereits auf positives Feedback.

Auch andere Projekte tragen zur stabilen Entwicklung bei. Einnahmen stammen unter anderem aus Verkäufen und Royalties von Alan Wake 2 sowie aus bestehenden Titeln im Portfolio. Gleichzeitig laufen große Produktionen wie das Remake von Max Payne 1 & 2 Remake weiter auf Hochtouren.

CEO Jean-Charles Gaudechon betont, dass Remedy künftig verstärkt auf eigene Marken, Self-Publishing und langfristige Franchise-Strategien setzen will. Trotz eines insgesamt volatilen Marktes sieht sich das Studio gut aufgestellt, um seine kreative Identität weiter auszubauen und neue Zielgruppen weltweit zu erreichen.

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf bleibt vor allem ein Ziel klar: Der erfolgreiche Launch von CONTROL Resonant soll zum nächsten großen Meilenstein für das Studio werden.