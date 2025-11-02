Remedy: Verschiebt Ressourcen von FBC: Firebreak auf neues, noch unangekündigtes Projekt

9 Autor: , in News / Remedy
Übersicht

Während FBC: Firebreak weiterhin unterstützt werden soll, bestätigt Remedy ein neues Spiel in der Proof-of-Concept-Phase.

Das finnische Studio Remedy Entertainment hat offiziell bestätigt, dass es derzeit an einem noch unangekündigten neuen Projekt arbeitet, das sich aktuell in der Proof-of-Concept-Phase befindet.

Zeitgleich verlagert das Unternehmen Teile seiner Entwicklungsressourcen von dem bestehenden Projekt FBC: Firebreak auf diese neue Produktion. Trotz dieser Verschiebung betont Remedy, dass das Team seine kommunizierte Roadmap für Firebreak weiterhin einhalten werde.

FBC: Firebreak ist Teil des wachsenden Remedy Connected Universe, das durch Titel wie Control und Alan Wake miteinander verknüpft ist.

Die Umverteilung der Ressourcen soll sicherstellen, dass beide Projekte optimal unterstützt werden können, während sich das Studio gleichzeitig auf langfristige strategische Ziele konzentriert.

Das neue, bisher unbenannte Projekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird zunächst auf seine technische und kreative Machbarkeit geprüft.

Remedy ist bekannt für seine starken narrativen Spiele und die technologische Innovationskraft seiner hauseigenen Northlight Engine. Die Entscheidung, Ressourcen in ein neues Projekt zu investieren, deutet darauf hin, dass das Studio seine Pipeline für zukünftige Veröffentlichungen aktiv ausbaut.

Gleichzeitig wird das Engagement für FBC: Firebreak beibehalten, sodass Fans weiterhin mit neuen Inhalten und Updates im Rahmen der bestehenden Planung rechnen können.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Remedy

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Terendir 139240 XP Elite-at-Arms Gold | 02.11.2025 - 17:12 Uhr

    Japp. Das Game ist mehr als enttäuschend… Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.

    0
  3. xXCickXx 108790 XP Master User | 02.11.2025 - 17:18 Uhr

    Sie sollen sich einfach auf ihre Stärken besinnen, ich mag die Remedy Spiele sehr gerne.

    0
  5. Patricius 26965 XP Nasenbohrer Level 3 | 02.11.2025 - 17:53 Uhr

    Die wohl bessere Nutzung der Ressourcen, nach der Erkenntnis.
    Ich hätte es Remedy natürlich gegönnt mit FBC zumindest etwas Erfolg zu haben. Auch wenn es überhaupt nicht mein Geschmack trifft.

    0
  6. Robilein 1174790 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.11.2025 - 17:54 Uhr

    Nachdem ich jetzt das Alan Wake Remaster mit den DLC’s gespielt habe kann ich nur schreiben: Bitte mehr von solch tollen narrativen Meisterwerken. Sie sollen sich echt lieber auf ihre Stärken konzentrieren, das ist Storytelling. Finde die Entscheidung gut. Aber am Ende finde ich es trotzdem super das sie weiterhin FBC: Firebreak unterstützen. Ein paar Fans gibt es ja davon.

    0
  7. Ash2X 301140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.11.2025 - 18:52 Uhr

    Ich fand gut dass sie es probiert haben, aber irgendwie hat mich der Titel nach ein paar Runden schon kalt gelassen.

    0

Hinterlasse eine Antwort