Remedy: Verschiebt Ressourcen von FBC: Firebreak auf neues, noch unangekündigtes Projekt

Während FBC: Firebreak weiterhin unterstützt werden soll, bestätigt Remedy ein neues Spiel in der Proof-of-Concept-Phase.

Das finnische Studio Remedy Entertainment hat offiziell bestätigt, dass es derzeit an einem noch unangekündigten neuen Projekt arbeitet, das sich aktuell in der Proof-of-Concept-Phase befindet.

Zeitgleich verlagert das Unternehmen Teile seiner Entwicklungsressourcen von dem bestehenden Projekt FBC: Firebreak auf diese neue Produktion. Trotz dieser Verschiebung betont Remedy, dass das Team seine kommunizierte Roadmap für Firebreak weiterhin einhalten werde.

FBC: Firebreak ist Teil des wachsenden Remedy Connected Universe, das durch Titel wie Control und Alan Wake miteinander verknüpft ist.

Die Umverteilung der Ressourcen soll sicherstellen, dass beide Projekte optimal unterstützt werden können, während sich das Studio gleichzeitig auf langfristige strategische Ziele konzentriert.

Das neue, bisher unbenannte Projekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird zunächst auf seine technische und kreative Machbarkeit geprüft.

Remedy ist bekannt für seine starken narrativen Spiele und die technologische Innovationskraft seiner hauseigenen Northlight Engine. Die Entscheidung, Ressourcen in ein neues Projekt zu investieren, deutet darauf hin, dass das Studio seine Pipeline für zukünftige Veröffentlichungen aktiv ausbaut.

Gleichzeitig wird das Engagement für FBC: Firebreak beibehalten, sodass Fans weiterhin mit neuen Inhalten und Updates im Rahmen der bestehenden Planung rechnen können.