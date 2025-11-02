Remedy: Verschiebt Ressourcen von FBC: Firebreak auf neues, noch unangekündigtes Projekt

Das finnische Studio Remedy Entertainment hat offiziell bestätigt, dass es derzeit an einem noch unangekündigten neuen Projekt arbeitet, das sich aktuell in der Proof-of-Concept-Phase befindet.
Zeitgleich verlagert das Unternehmen Teile seiner Entwicklungsressourcen von dem bestehenden Projekt FBC: Firebreak auf diese neue Produktion. Trotz dieser Verschiebung betont Remedy, dass das Team seine kommunizierte Roadmap für Firebreak weiterhin einhalten werde.
FBC: Firebreak ist Teil des wachsenden Remedy Connected Universe, das durch Titel wie Control und Alan Wake miteinander verknüpft ist.
Die Umverteilung der Ressourcen soll sicherstellen, dass beide Projekte optimal unterstützt werden können, während sich das Studio gleichzeitig auf langfristige strategische Ziele konzentriert.
Das neue, bisher unbenannte Projekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird zunächst auf seine technische und kreative Machbarkeit geprüft.
Remedy ist bekannt für seine starken narrativen Spiele und die technologische Innovationskraft seiner hauseigenen Northlight Engine. Die Entscheidung, Ressourcen in ein neues Projekt zu investieren, deutet darauf hin, dass das Studio seine Pipeline für zukünftige Veröffentlichungen aktiv ausbaut.
Gleichzeitig wird das Engagement für FBC: Firebreak beibehalten, sodass Fans weiterhin mit neuen Inhalten und Updates im Rahmen der bestehenden Planung rechnen können.
Sie sollten Firebreak komplett fallen lassen.
Japp. Das Game ist mehr als enttäuschend… Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben.
Sie sollen sich einfach auf ihre Stärken besinnen, ich mag die Remedy Spiele sehr gerne.
Super. Hätten es gar nicht probieren sollen mit dem Spiel.
Die wohl bessere Nutzung der Ressourcen, nach der Erkenntnis.
Ich hätte es Remedy natürlich gegönnt mit FBC zumindest etwas Erfolg zu haben. Auch wenn es überhaupt nicht mein Geschmack trifft.
Nachdem ich jetzt das Alan Wake Remaster mit den DLC’s gespielt habe kann ich nur schreiben: Bitte mehr von solch tollen narrativen Meisterwerken. Sie sollen sich echt lieber auf ihre Stärken konzentrieren, das ist Storytelling. Finde die Entscheidung gut. Aber am Ende finde ich es trotzdem super das sie weiterhin FBC: Firebreak unterstützen. Ein paar Fans gibt es ja davon.
Ich fand gut dass sie es probiert haben, aber irgendwie hat mich der Titel nach ein paar Runden schon kalt gelassen.
Nachvollziehbar und gut so. Freue mich auf Max Payne
Lang leben die GaaS Games👍