Remedy: Zweites Projekt in voller Produktion, kommt Alan Wake 2?

Aus einem Finanzbericht von Remedy Entertainment geht hervor, dass die Spielschmiede ab sofort die volle Produktion an ihrem neuesten Projekt in Zusammenarbeit mit Epic Games gestartet hat. Kommt endlich die langersehnte Fortsetzung zu Alan Wake?

„Remedys AAA-Spielprojekt mit Epic Games geht bald in die volle Produktion, und das zweite, kleinere Spiel ist weiterhin im vollen Produktionsmodus“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht.