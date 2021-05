Remnant: From the Ashes: Next-Gen-Update-Trailer veröffentlicht

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben zu Remnant: From the Ashes einen Next-Gen-Update-Trailer veröffentlicht.

Perfect World Entertainment und Gunfire Games geben bekannt, dass Remnant: From the Ashes ein kostenloses großes Update erhalten hat, das die Leistung der Konsolentechnologie der neuen Generation nutzt, um die visuelle Wiedergabe und Leistung des Spiels stark zu verbessern.

Mit diesem Upgrade können Spieler jetzt den Hit-Survival-Action-Shooter in 4K-Auflösung bei 30 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielen und 60 FPS (von 30 FPS) bei 1080p-Auflösung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erreichen. Der Patch verbessert auch die Ladezeiten, sodass Spieler das Remnant-Multiversum schneller als zuvor erkunden können.

Zusammen mit dem Update für Konsolen wurde die PC-Version von Remnant: From the Ashes zur Microsoft Store App und zur Xbox App unter Windows 10 hinzugefügt und ist jetzt auch als Teil des Xbox Game Pass für PC verfügbar. Darüber hinaus können Spieler, die das Spiel über die Microsoft Store App, Xbox App oder den Game Pass für PC auf Windows 10-Systemen starten, mit Benutzern auf Xbox One und Xbox Series X/S zusammen spielen, da das Update für die Xbox One-Version des Spiels Crossplay-Funktion für Windows 10 hinzugefügt hat.