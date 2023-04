Remnant kehrt zurück! THQ Nordic bringt in Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing Remnant II weltweit in den Retail-Handel.

Hier könnt ihr euch schon einmal das Xbox-Cover mit USK 16 Freigabe anschauen:

Der Nachfolger zum Bestseller Remnant: From the Ashes befindet sich derzeit bei THQ Nordics Studio Gunfire Games in Austin, Texas, in Entwicklung. Das Studio ist bekannt für Darksiders 3, Remnant: From the Ashes und Chronos: Before the Ashes.

Remnant II baut auf den Stärken des Vorgängers auf und bringt neue Waffen, neue Ausrüstung, neue Bosse und neue Landschaften ins Spiel und verfeinert das Gameplay mit Features wie verzweigten Quest-Reihen oder dem erweiterten Archetypen-System.

Remnant II führt die Spieler tiefer in die verwüstete Welt, wo sie auf clevere Feinde treffen und erbarmungslose Boss-Kämpfe meistern müssen. Dabei setzt auch Remnamt II auf ein Kampfsystem, das Nah- und Fernkampf harmonisch miteinander kombiniert.

Entweder wagt man sich als einsamer Wolf ins Abenteuer oder versucht, die finsteren Herausforderungen mit bis zu drei Spielern zu meistern.

Egal, ob Wolf oder Co-op-Team, schaut euch hier die neuen Screenshots zum Spiel an.

Remnant II Screenshots