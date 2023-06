Remnant II: Co-Op Trailer zeigt hitzige Gefechte im Team

Autor:, in / Remnant II

Für Remnant II ist jetzt ein Co-Op Gameplaytrailer erschienen, der das Spiel in brachialer Teamaction zeigt.

Der Soulslike-Shooter Remnant II präsentiert sich erneut in einem lautstarken Gameplay-Trailer, jetzt allerdings im Co-Op Modus! Gearbox’s neues Abenteuer werdet ihr ab dem 25. Juli mit bis zu zwei weiteren Waffenbrüdern oder -Schwestern bestreiten dürfen.

Neben actionreichen Gefechten zeigt der Trailer dazu einige Umgebungen der Welt von Losomn Fae und seinem Labyrinth. Ebenfalls stellt er einige neue Gegner aus den Reihen der verderbten Root vor, welche ihr als Team aufs Korn nehmen werdet. Dazu zählen auch einige Boss-Gegner, welche riesig in Szene gesetzt sind in eindrucksvollen Kämpfen. Dabei erhaltet ihr schon einmal einen Eindruck der Fähigkeiten der verschiedenen Archeklassen, mit denen ihr in den Kampf ziehen werdet.

Remnant II erscheint am 25. Juli für die Xbox Series X/S, kann aber derzeit noch nicht vorbestellt werden. Was aber sicher ist: Sobald ihr den Titel vorbestellt, erhaltet ihr einen frühen Zugriff auf die Archeklasse des Gunslingers.