Remnant II: Das sind die Ruinen von Yaesha

Nur noch überwucherte Ruinen sind von dem Versuch übriggeblieben, die Flut aufzuhalten und die unerbittlichen Kräfte der Wurzel zurückzuschlagen. Die Überreste der einst großen Pan-Zivilisation von Yaesha können Spieler im neusten Trailer zu Remnant II in Augenschein nehmen.

Der Nachfolger von Remnant: From the Ashes wird in diesem Sommer für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam und Epic Games Store erscheinen.