Remnant II: Finaler DLC The Dark Horizon angekündigt

Autor:, in / Remnant II

Für Remnant II wurde der finale DLC The Dark Horizon angekündigt, auch einen neuen Spielmodus wird es geben.

Gunfire Games kündigt The Dark Horizon an, den letzten DLC für Remnant II. Er wird im September veröffentlicht, was ein wenig später sein wird als geplant. Der Grund für die Verschiebung ist es, die bestmögliche Erfahrung zu liefern.

Handfeste Details zum DLC wird es zwar erst später geben, Spieler werden jedoch im „umfangreichsten DLC“ nach N’Erud zurückkehren, wo ein „bizarres Phänomen“ aufgetreten ist.

Der Entwickler arbeitet außerdem an einem neuen, kostenlosen Spielmodus sowie an einem neuen Fortschrittssystem.