Remnant II: Finaler DLC und kostenloses Update angekündigt

Am 24. September erscheinen der letzte DLC The Dark Horizon und das kostenlose Bossrush-Update für Remnant II.

Arc Games und Gunfire Games freuen sich, The Dark Horizon anzukündigen, den dritten und letzten DLC für Remnant II, sowie ein großes kostenloses Inhaltsupdate mit dem neuen Bossrush-Spielmodus.

Beides erscheint am 24. September auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der DLC ist zum Preis von 9,75 € erhältlich. The Dark Horizon ist der letzte von insgesamt drei DLCs für Remnant II.

Mit dem Basisspiel und allen drei DLC-Paketen erhalten Fans das komplette Remnant II-Erlebnis! Besitzer der Ultimate Edition von Remnant II erhalten Zugriff auf alle DLC-Pakete ohne zusätzliche Kosten.

In The Dark Horizon, dem in Kürze erscheinenden letzten DLC für Remnant II, kehren Spieler nach N’erud zurück und entdecken einen mysteriösen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist und Roboter noch immer die Felder für die längst ausgestorbene, einstige Population bestellen. Doch die Zeit korrumpiert alles. Fehlgeleitete KIs und roboterhafte Kreaturen lauern an jeder Ecke.

In dieser feindseligen Umgebung gehen Spieler den Geheimnissen eines riesigen, über dem Horizont thronenden Wesens auf den Grund. Die brandneue Story dreht sich um die Geheimnisse der Nekropole auf N’erud. In dieser Welt erkunden Spieler neue Gewölbe, erleben ein neues Gleiter-Transportsystem und schalten mächtige Ausrüstungsgegenstände frei.

Zudem ist mit „dem Aufseher“ ein weiterer Archetyp verfügbar. Spieler treffen unerwartete Verbündete, begegnen allerdings auch neuen Bedrohungen und stellen sich dem kolossalen Wesen, das über N’erud herrscht!

Die Features von The Dark Horizon:

Neue Story, Gewölbe und Gebiete in der Welt von N’erud: Taucht tiefer in die Welt von N’erud ein und erlebt eine brandneue Story, in der ihr einen geheimnisvollen Ort betretet, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Enthüllt die Geheimnisse eines kolossalen Wesens, das den Horizont überragt. Neues Gleiter-Transportsystem: Dieses System erlaubt es euch, die Welt auf neue Weise zu bereisen und die Ursprünge der rätselhaften Präsenz zu entdecken. Ihr habt die Wahl, welche Teile der Welt ihr erkunden und wie ihr euch den neuen Weltbossen stellen möchtet.

Taucht tiefer in die Welt von N’erud ein und erlebt eine brandneue Story, in der ihr einen geheimnisvollen Ort betretet, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Enthüllt die Geheimnisse eines kolossalen Wesens, das den Horizont überragt. Neuer Archetyp – Der Aufseher: Wenn es ums Verstärken von Spielstilen geht, dann ist dieser neue Archetyp und seine Geheimwaffe – die Drohne – das Richtige für euch. Die vollautomatische Drohne stellt Schilde bereit, verfügt über Heilungsfähigkeiten und teilt auch gegen Feinde aus. Sie ist der perfekte Partner auf dem Schlachtfeld. Mehr Details über den Archetyp gibt es nächste Woche in einem neuen Archetyp-Enthüllungstrailer!

Wenn es ums Verstärken von Spielstilen geht, dann ist dieser neue Archetyp und seine Geheimwaffe – die Drohne – das Richtige für euch. Die vollautomatische Drohne stellt Schilde bereit, verfügt über Heilungsfähigkeiten und teilt auch gegen Feinde aus. Sie ist der perfekte Partner auf dem Schlachtfeld. Mehr Details über den Archetyp gibt es nächste Woche in einem neuen Archetyp-Enthüllungstrailer! Viele Gegenstände und mächtige Waffen, die das Gameplay verbessern: Rüstet euch für den Kampf, um diese tödlichere Version N’eruds zu überleben. Wählt aus einer Reihe an neuen Waffen, Modifikationen, zusätzlichen Gegenständen, Amuletten und Ringen.

Rüstet euch für den Kampf, um diese tödlichere Version N’eruds zu überleben. Wählt aus einer Reihe an neuen Waffen, Modifikationen, zusätzlichen Gegenständen, Amuletten und Ringen. Neue Bosse, Charaktere und furchterregende Kreaturen: Mysteriöse Gefahren und Überlebende unbekannter Herkunft, die einer längst vergessenen Zivilisation entstammen, abtrünnige KIs und Roboter lauern überall und machen euch das (Über-)Leben schwer.

Über das kostenlose Bossrush-Update

Mit dem letzten DLC am 24. September erscheint auch ein großes Update, das den brandneuen Bossrush-Modus und zahlreiche Verbesserungen des Spielkomforts bereithält. Dieser Content wird kostenlos auf allen Plattformen bereitgestellt. Bossrush ist ein neuer Modus für Spieler, die sich direkt in die Action stürzen und gegen Bosse kämpfen wollen.

Spieler können den Modus allein oder mit anderen Reisenden im Multiplayer spielen. Wählt aus drei Schwierigkeitsgraden (Dreifache Bedrohung – eine Herausforderung mit drei Bossen), Feuerprobe (sieben Bosse) und dem Spießrutenlauf (neunzehn Bosse) und stellt eure Überlebensfähigkeiten auf die Probe.

Für diesen Modus ist das Ziel einfach, aber herausfordernd: Kämpft gegen Horden an Gegnern, einschließlich einer Abweichung, sowie gegen Bosse, um Beute und Waffen zu erhalten, die euch in eurer Sammlung noch fehlen. Dabei erhalten Spieler vorübergehende Buffs, die Attributsboni und/oder mächtige passive Boni gewähren.

Der Modus kann einfach am Weltenstein in Station 13 ausgewählt werden (wie die Kampagne oder ein Abenteuer). Hier können Spieler ihren gewünschten Schwierigkeitsgrad wählen und ihren Durchlauf starten.

Neben dem neuen Spielmodus gibt es im kostenlosen Inhaltsupdate auch ein neues System: Prismas. Prismen sind ein neues Feature für das überarbeitete Fragmentsystem und können für zusätzliche Attributsboni aufgelevelt werden.

Remnant II ist erhältlich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben.