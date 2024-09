Remnant II: Finaler DLC zum Spiel erhältlich

Autor:, in / Remnant II

Ab sofort ist der dritte und letzte DLC The Dark Horizon für den Soulslike-Shooter Remnant II von Arc Games und Gunfire Games auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältich.

Darin kehren Spieler nach N’erud zurück und entdecken einen mysteriösen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Dort lauern fehlgeleitete KIs und roboterhafte Kreaturen an jeder Ecke und Spieler gehen den Geheimnissen eines riesigen, über dem Horizont thronenden Wesens auf den Grund.

The Dark Horizon ist regulär zum Preis von 9,75 € erhältlich. Das Bossrush-Update kann jetzt kostenlos heruntergeladen werden. Besitzer der Ultimate Edition von Remnant II erhalten Zugriff auf alle DLC-Pakete inklusive The Dark Horizon ohne zusätzliche Kosten. Zur Feier der Veröffentlichung von The Dark Horizon gibt es einen 50%-Rabatt auf die Standard- und Ultimate Edition von Remnant II. Separat gibt es den DLC für kurze Zeit um 25 % reduziert.

Den Launch-Trailer gibt es hier zu sehen: