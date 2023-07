Remnant II: Grafikvergleich zwischen PlayStation und Xbox

Autor:, in / Remnant II

Remnant II ist das erste Spiel, was zeigt, wie gut das Nanite-Fearturre auf der Unreal Engine 5 funktioniert.

Remnant II könnte das erste Spiel auf dem Markt sein, welches derzeit die neuesten Features der Unreal Engine 5 nutzt. In einem ausführlichen Testvideo prüfte das Team von Digital Foundry, wie gut das Studio mit der mächtigen Engine ihr Spiel umgesetzt hat.

Vorweg muss man sagen, dass der Titel hübsch ist. Allerdings auch technische Möglichkeiten der Engine nicht nutzt. Keine Version nutzt z. B. die Lumen-Echtzeitbeleuchtung oder gar Raytracing-Effekte. Die Entwickler setzen eher auf die virtualisierte Geometrie, das sogenannte Nanite. Dieses Feature der Engine soll Entwicklern helfen, Rechenpower zu sparen bei gleichzeitig detaillierter Optik.

Remnant II könnt ihr auf den großen Konsolen in bis zu drei Modi spielen:

Xbox Series X / PlayStation 5

Ein Qualitäts-Modus, der mit 30fps läuft bei einer Auflösung von ~1296p Ein Ausgewogener-Modus, der mit 60fps Modus läuft bei einer Auflösung von ~792p Ein Performance-Modus, der auf 120fps ausgelegt ist, läuft bei einer Auflösung von ~720p. Nur für Xbox Series X

Xbox Series S

Ein Ausgewogenen-Modus, der mit 30fps Modus läuft bei einer Auflösung von ~1080p per Upscaling

Rein optisch werdet ihr kaum Unterschiede in den Modi feststellen, bis auf hauptsächlich die flüssigere Bildwiedergabe. Zum Beispiel sind in allen Modi an einer Kreuzung die Wege voller Laub. Im Qualitäts-Modus ist das Laub einfach etwas dichter, es liegen mehr Blätter oder Schatten sind etwas feiner aufgelöst.

Insgesamt bricht die PlayStation 5 im ausgewogenen Modus zwischendurch unter die Marke von 60fps, je nach Umgebung oder Zwischensequenz sogar in die 30fps runter. Spürbare Drops vermeidet ihr im Qualitäts-Modus, da das Spiel hier mit festen 30fps berechnet wird, was für eine ausgewogenere Spielerfahrung sorgt. Der Performance-Modus macht es Sonys Konsole schwer, da das Bild ordentlich mit Screen-Tearing zu kämpfen hat.

Die Xbox Series X ist ähnlich in Sachen Leistung aufgestellt wie die PlayStation 5. Allerdings mit einem Unterschied: Die Xbox Series X berechnet das Spiel in vollen 120 Hz, was die PlayStation 5 Version nicht beherrscht. Dadurch erreicht ihr weit mehr FPS, aber kämpft auch mehr mit Tearing, gegen das offenbar auch kein VRR hilft.

Die Xbox Series S erreicht in der Regel immer ihre 30fps, wirkt aber etwas weniger rund im Spielverlauf. Das liegt daran, dass hier die Bewegungsunschärfe als grafisches Feature komplett fehlt.

Insgesamt betrachtet ist Remnant II technisch sehr gut umgesetzt, gerade als Vorlage für die Nanite-Technologie. Die Möglichkeiten so detaillierte Oberflächen zu erschaffen, gleichzeitig aber die Leistung der Hardware nicht voll zu beanspruchen, ist ein riesiger Schritt in Sachen Grafik-Entwicklung.