Remnant II: Gunfire Games feiert Xbox-Auszeichnung

Spiele, die besonders gut auf der Xbox performen, erhalten von Microsoft eine Xbox-Auszeichnung. So hat nun auch Gunfire Games einen der beliebten Awards erhalten und feiert diesen auf X.

Die Auszeichnung könnt ihr euch hier anschauen:

Thank you so much to @Xbox and @XboxP3 for the award!

Remnant II was one of the top 20 performing games on Xbox! We really followed our passion with this project, and it's amazing to see how much it resonated with players! pic.twitter.com/d1Ft9EEJeG

— Gunfire Games (@gunfire_games) July 24, 2024