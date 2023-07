Remnant II: So überleben Spieler in der Postapokalypse

Autor:, in / Remnant II

Von fernen Welten über wilde Gegner bis zur Wahl eines Archetyps, und alles dazwischen. Es gibt viel zu bedenken, wenn man Remnant II spielt, entweder allein oder mit Freunden im Koop. Das neue Video, das heute veröffentlicht wurde, bietet eine Übersicht darüber, was Spieler erwartet und wie sie die gnadenlosen Welten überleben.

In Remnant II tauchen Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern- und Nahkämpfen gegen listige Gegner und in aufreibenden Bosskämpfen erfordert – als einsamer Wolf oder mit bis zu zwei anderen Spielern, um die Chancen zu verbessern und beängstigende Herausforderungen zu meistern.

Jedes Mal, wenn Spieler einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Level ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Ein aktualisiertes Archetypen-System gibt Spieler mehr Flexibilität für ihren Spielstil und ermöglicht es Gruppen, einzigartige passive Fähigkeiten und atemberaubende Kräfte im Koop-Spiel besser miteinander zu synchronisieren. Mehrere Archetypen können freigeschaltet, aufgewertet und zusammen für eine größere Vielfalt an Spielstilen ausgerüstet werden.

Remnant II erscheint am 25. Juli 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Spieler, die die Remnant II Ultimate Edition digital kaufen, erhalten früheren Zugang und können ab dem 22. Juli spielen. Vorbestellungen für alle digitalen Editionen bieten eine frühe Freischaltung des Revolverhelden-Archetypen.