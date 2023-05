Autor:, in / Remnant II

Gearbox Publishing und Gunfire Games zeigen in einem neuen Trailer zu Remnant II, was aus der Welt der Fae nach der Fusion des Planeten Losomn geworden ist.

Aufgeteilt in zwei Seiten, lebt die Gesellschaft der Fae in Prunk und Reichtum, während die Dran in Chaos und Verwüstung leben.

„Der Fae-Adel sitzt ruhelos in seinen Hallen. Ihre Gesellschaft hat ihre Richtung verloren und wird von einem nicht enden wollenden Durst nach der Lebenskraft der Dran geplagt. Schlängelt euch durch das, was aus der Fae-Welt nach der Fusion auf Losomn geworden ist.“

Remnant II ist die Fortsetzung des Third-Person-Action-Spiels Remnant: From the Ashes. Eine Veröffentlichung ist für Sommer 2023 vorgesehen.