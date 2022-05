Remote Life: Zweiter Teaser-Trailer zum Shoot ’em up

Der Indie-Publisher Ratalaika Games hat zusammen mit dem Entwickler Next Game Level einen speziellen Countdown für sein inspirierendes Shoot-em-up Remote Life gestartet, das am 27. Mai 2022 veröffentlicht wird.

Das Spiel erscheint für alle Konsolenplattformen, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch, und kostet $18,99 / €17,99 / £14,99.

Entwickler Mario Malagrino gibt eine Erklärung ab: „Bei Remote Life habe ich versucht, mich nicht von einem bestimmten Spiel inspirieren zu lassen. Das garantiert seine Einzigartigkeit in diesem Genre. Ich glaube auch nicht, dass es eine große Aufgabe ist, Klone von anderen Spielen zu produzieren. Das hat mir erlaubt, eine freie Denkweise zu haben, und das sieht man vor allem am Waffensystem, das für Shmups ziemlich einzigartig ist. Eine andere Sache, die man normalerweise nicht sieht, ist die automatische Speicherung des Levelfortschritts. Dadurch kann man das Spiel in einer längeren Zeitspanne beenden und ist nicht gezwungen, den ganzen Tag ´rastlos´ zu spielen. Und es gibt noch so viele andere Features im Spiel.“