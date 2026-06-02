Remothered: Red Nun’s Legacy: Dev Diary zeigt neue Horror-Story rund um entführte Tochter

Ein neues Dev Diary zu Remothered: Red Nun’s Legacy gibt Einblicke in die Handlung des Horrorsequels.

Im Rahmen des Horror-Showcases „Midsummer Night’s Scream“ haben Stormind Games ein neues Dev Diary zu Remothered: Red Nun’s Legacy veröffentlicht und damit weitere Einblicke in die Geschichte des kommenden Serienteils gegeben.

Im Fokus steht dabei die neue Protagonistin Susan, die von der BAFTA-prämierten Schauspielerin Cissy Jones gesprochen wird. Die Handlung dreht sich um die Entführung ihrer Tochter, deren Spur sie schließlich zu einer verlassenen Villa auf dem Ätna führt. Dort beginnt eine Geschichte, die stark von Trauma, Geheimnissen und übernatürlich wirkenden Ereignissen geprägt ist.

Laut den Entwicklern wurde das Spiel bewusst so konzipiert, dass es auch ohne Vorkenntnisse der vorherigen Teile spielbar ist. Red Nun’s Legacy soll als eigenständiger Einstiegspunkt in die Reihe funktionieren und eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen.

Gleichzeitig erweitert das Spiel die bestehende Lore der Serie weiter. Neben neuen Schauplätzen wie dem „Convent of the Cristo Morente“ spielt auch der „Order of the Red Nuns“ eine zentrale Rolle, der eng mit den bisherigen Ereignissen der Reihe verknüpft ist.

Inhaltlich orientiert sich das Spiel stark an klassischem italienischem Horror, mit klaren Einflüssen von Regisseuren wie Mario Bava und Dario Argento, was sich sowohl in Atmosphäre als auch Inszenierung widerspiegeln soll.