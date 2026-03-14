Remothered: Red Nun’s Legacy: Enthüllt düstere Geheimnisse im Kloster

Stormind Games hat offiziell Remothered Red Nun’s Legacy angekündigt, den dritten Teil der Survival-Horror-Reihe. Das Spiel soll noch 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Fans dürfen sich auf ein Finale freuen, das die Geschichte der ersten beiden Teile abschließt und gleichzeitig frische Gameplay-Ideen, neue Spezialfähigkeiten und cineastische Elemente bietet.

In Red Nun’s Legacy betreten Spieler ein scheinbar verlassenes Kloster, in dem nichts so ist, wie es scheint. Ihr müsst die Stalker überlisten, die euch unablässig jagen, Geheimnisse lüften und Hypnosefähigkeiten einsetzen, um versteckte Wege zu entdecken und die dunkle Wahrheit hinter der Roten Nonne aufzudecken.

Die Entwickler betonen, dass das Spiel sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger geeignet ist. Wer die ersten beiden Teile nicht gespielt hat, kann dennoch direkt in das Horror-Abenteuer einsteigen. Gleichzeitig liefert Stormind Games den Abschluss, auf den die Community seit Jahren gewartet hat.

Erster Entwickler-Tagebuch-Teil ist bereits verfügbar. CEO Antonio Cannata und Game Director Antonio Cutrona sprechen darin über die Motivation, die Reihe fortzusetzen, sowie über die Weiterentwicklung der Mechaniken, die das Franchise prägen. Fans dürfen sich auf bekannte Survival-Horror-Atmosphäre gepaart mit neuen Überraschungen freuen.

„Remothered: Red Nun’s Legacy wird tief in die Geschichte eintauchen und neue Spezialfähigkeiten präsentieren, die die Spielmechaniken von Remothered erweitern“, sagte Game Director Antonio Cutrona. „Das Spiel ist zwar ein eigenständiges Erlebnis, in das Fans von Old-School-Horror direkt eintauchen und das sie genießen können, ohne die ersten beiden Spiele der Serie gespielt zu haben, doch es bietet den Abschluss, auf den langjährige Fans seit Jahren gewartet haben.“

Die Reihe hat sich mit Remothered Tormented Fathers einen Namen gemacht und gilt als eines der gruseligsten Spiele der letzten Jahre. Stormind Games kann zudem auf Erfahrungen mit Titeln wie A Quiet Place: The Road Ahead und Mafia: The Old Country zurückgreifen, was den dritten Teil der Reihe besonders vielversprechend macht.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.