Remothered: Red Nun’s Legacy: Holt BAFTA- und Game-Awards-Stars ins Horror-Cast

Mit Remothered: Red Nun’s Legacy erweitert Stormind Games die Besetzung des kommenden Horror-Titels um zwei bekannte Stimmen aus der Gaming-Branche.

Die Hauptrolle der Protagonistin Susan wird von BAFTA-Gewinnerin Cissy Jones übernommen, die bereits durch ihre Arbeiten an Firewatch, Life is Strange und The Walking Dead bekannt ist. Sie beschreibt die Figur als emotional vielschichtig zwischen Stärke und Verletzlichkeit, eingebettet in eine intensive narrative Erfahrung.

Die zweite zentrale Rolle, die mysteriöse Red Nun, wird von Maggie Robertson gesprochen. Die Game-Awards-Gewinnerin, bekannt für ihre Darstellung der Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, übernimmt damit eine weitere markante Figur im Horror-Genre. Die Figur der Red Nun soll laut Robertson tief in traumatischen Ereignissen verwurzelt sein und deren Hintergrundgeschichte stärker beleuchten.

Remothered: Red Nun’s Legacy Besetzung im Überblick

Cissy Jones als Susan (Protagonistin)

Maggie Robertson als Red Nun (zentrale Antagonistin)

Zusammenarbeit mit Akira Yamaoka (Silent Hill Komponist)

Stormind Games setzt bei Remothered: Red Nun’s Legacy stark auf eine filmische Inszenierung und hochwertige Sprecherleistungen. Der Fokus liegt klar auf psychologischem Horror, narrativer Tiefe und einer intensiven Atmosphäre.

Die Entwickler betonen, dass die Zusammenarbeit mit den beiden Sprecherinnen sowie weiteren kreativen Partnern dazu beitragen soll, die emotionale Wirkung und Identität des Spiels weiter zu verstärken.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint voraussichtlich Ende 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie Nintendo Switch 2.