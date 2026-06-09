Remothered: Red Nun’s Legacy: Neue Stalker und psychische Kräfte im Horror-Trailer

Bei der PC Gaming Show hat Remothered: Red Nun’s Legacy seinen ersten Gameplay-Trailer erhalten, der einen umfangreichen Blick auf den dritten Teil der Survival-Horror-Reihe von Stormind Games gewährt.

Spieler verschlägt es diesmal in eine verlassene Villa, in der Realität und Täuschung zunehmend miteinander verschmelzen. Während der Erkundung müssen verstörende Geheimnisse aufgedeckt und die Wahrheit hinter der mysteriösen Roten Nonne ans Licht gebracht werden.

Gleichzeitig lauert permanente Gefahr. Die sogenannten Stalker verfolgen den Spieler unerbittlich durch die Spielwelt und sorgen für anhaltenden Druck. Um zu überleben, setzt Red Nun’s Legacy erstmals verstärkt auf aktive Verteidigungsmöglichkeiten.

Neben begrenzten Nahkampfwaffen, mit denen sich Angreifer kurzfristig auf Distanz halten lassen, kommen auch übernatürliche Fähigkeiten zum Einsatz. Mithilfe psychischer Kräfte können versteckte Wege entdeckt, neue Bereiche freigeschaltet und zusätzliche Geheimnisse innerhalb der Villa aufgespürt werden.

Damit erweitert Stormind Games die bekannten Survival-Horror-Mechaniken der Reihe um neue Möglichkeiten zur Erkundung und Interaktion mit der Umgebung.

Auch bei der Besetzung setzt das Studio auf bekannte Namen. Zu den Synchronsprechern gehören Cissy Jones, bekannt aus The Walking Dead, Life is Strange und dem BAFTA-prämierten Firewatch, sowie Maggie Robertson, die vielen Spielern als Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village bekannt sein dürfte.

Für die musikalische Untermalung zeichnet außerdem Akira Yamaoka verantwortlich. Der Komponist gilt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Horror-Genres und wurde insbesondere durch seine Arbeit an der Silent Hill-Reihe berühmt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Die Entwickler bestätigten jedoch einen Release für später im Jahr auf PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zur Einstimmung auf den neuen Serienableger können PC-Spieler aktuell zudem die beiden Vorgänger kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. Remothered: Tormented Fathers steht zeitweise kostenlos auf Steam bereit, während Remothered: Broken Porcelain auf GOG gratis angeboten wird.