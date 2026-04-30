Remothered: Red Nun’s Legacy: Silent Hill-Legende komponiert Soundtrack

Eine prägende Größe des Survival-Horror-Genres übernimmt die musikalische Gestaltung von Remothered: Red Nun’s Legacy. Akira Yamaoka, bekannt durch seine Arbeit an der Silent Hill-Reihe, wird den kompletten Soundtrack des Spiels komponieren.

Die Zusammenarbeit mit Stormind Games markiert einen entscheidenden Schritt für die Weiterentwicklung der Remothered-Reihe. Yamaoka gilt als einer der einflussreichsten Komponisten im Horrorbereich und hat mit seinen atmosphärischen Klanglandschaften maßgeblich dazu beigetragen, das Gefühl von psychologischem Horror in Videospielen zu definieren.

In einem Statement beschreibt Yamaoka seinen Ansatz für das Projekt: Horror entstehe nicht allein durch Angst, sondern durch Eindrücke, die sich tief im Gedächtnis festsetzen. Für Red Nun’s Legacy soll die Musik eng mit der Spielwelt verschmelzen und eine unterschwellige, anhaltende Wirkung erzeugen.

Auch seitens des Studios wird die Kooperation als bedeutender Meilenstein eingeordnet. Laut CEO Antonio Cannata habe Yamaokas Arbeit die Identität des Survival-Horror-Genres nachhaltig geprägt. Seine Beteiligung soll die akustische Ausrichtung des Spiels definieren und gleichzeitig die erzählerischen Ambitionen des Titels unterstreichen.

„Beim Horror geht es nicht nur um Angst, sondern um etwas, das tief im Herzen und in der Erinnerung verbleibt. Mit ‚Remothered: Red Nun’s Legacy‘ wollte ich Musik schaffen, die mit dem Raum verschmilzt, langsam in den Spieler eindringt und ein bleibendes, unerklärliches Gefühl hinterlässt“, sagte Akira Yamaoka. „Die Zusammenarbeit mit Akira Yamaoka ist ein entscheidender Moment für Stormind Games und für die gesamte Remothered-Reise. Seine Arbeit hat die Identität des Survival-Horrors geprägt, und wir sind stolz darauf, dass seine Vision dazu beitragen wird, die klangliche Identität von Red Nun’s Legacy zu definieren. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine künstlerische Anerkennung, sondern auch ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, den narrativen Horror in Videospielen auf ein neues Niveau zu heben“, sagte Antonio Cannata, CEO von Stormind Games.

Die musikalische Umsetzung soll gezielt mit Gameplay und Story verzahnt werden, um Spannung, Stille und narrative Wendungen stärker zu betonen. Ziel ist ein Sounddesign, das sich nahtlos in die Spielmechaniken integriert und die emotionale Wirkung verstärkt.

Weitere Details zum Spiel sollen in den kommenden Monaten folgen.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint Ende 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.