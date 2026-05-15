Remothered: Red Nun’s Legacy: Story-Trailer und Details zum Horrorfinale enthüllt

Mit einem neuen Story-Trailer liefert Remothered: Red Nun’s Legacy frische Einblicke in Setting, Story und Besetzung.

Ein neuer Story-Trailer zu Remothered: Red Nun’s Legacy gewährt erstmals tiefere Einblicke in das Setting und die erzählerische Ausrichtung des kommenden Survival-Horror-Titels.

Im Zentrum steht ein düsteres Kloster, das stark vom italienischen Giallo-Horror inspiriert ist und eine beklemmende Atmosphäre erzeugt. Spieler bewegen sich durch eine Welt, in der Realität und Wahrnehmung verschwimmen, während sie Geheimnisse aufdecken und sich gegen sogenannte Stalker zur Wehr setzen müssen.

Das Spiel bildet den Abschluss der bisherigen Remothered-Reihe, ist jedoch gleichzeitig als eigenständiges Erlebnis konzipiert. Neue Spieler sollen problemlos einsteigen können, während Fans der Serie mit einem erzählerischen Finale rechnen dürfen, das die bisherigen Handlungsstränge zusammenführt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch seine prominente Besetzung. Cissy Jones, bekannt aus The Walking Dead und Life is Strange, übernimmt die Rolle von Susan. Maggie Robertson, die als Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village bekannt ist, spricht die titelgebende Red Nun. B

eide Darstellerinnen geben in einem begleitenden Video Einblicke in ihre Figuren und deren Hintergründe.

Bereits zuvor wurde bestätigt, dass Akira Yamaoka, der Komponist hinter der Silent Hill-Reihe, den Soundtrack beisteuert. Damit setzt das Spiel gezielt auf erfahrene Größen des Horror-Genres, um Atmosphäre und Spannung weiter zu verstärken.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint im Laufe des Jahres für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.